Mỹ nhân TVB bị ‘đóng băng’ hoạt động vì gây tai nạn, cân nhắc đổi nghề

Tháng 10.2019, Trần Vỹ Kỳ bị bắt khi lái xe trong tình trạng say rượu và gây tai nạn giao thông. Vụ bê bối này khiến danh tiếng và sự nghiệp của mỹ nhân 29 tuổi bị ảnh hưởng ít nhiều. Sau scandal, cô gửi lời xin lỗi đến công chúng và trở lại TVB tiếp tục công việc dang dở rồi im hơi lặng tiếng. Theo HK01 hôm 5.11, nữ diễn viên sinh năm 1991 đã không được TVB ưu ái như xưa, bằng chứng là trong hơn nửa năm qua, người đẹp không được nhà đài giao việc. Có tin đồn ban lãnh đạo TVB không hài lòng với Trần Vỹ Kỳ và ra lệnh cho các biên kịch của Come Home Love: Lo and Behold thay đổi cốt truyện, để nhân vật của cô qua Mỹ, không còn xuất hiện trên màn ảnh.