Nam ca sĩ Ed Sheeran lên chức bố

Trên Instagram hôm 1.9, sao nam sinh năm 1991 gây bất ngờ khi tiết lộ gia đình nhỏ của anh vừa đón thêm thành viên mới vào tuần trước. Ed Sheeran bày tỏ niềm hạnh phúc vì vợ con đều bình an sau ca sinh nở mới đây đồng thời tiết lộ công chúa nhỏ rất đáng yêu và khỏe mạnh. Đính kèm dòng tin vui của giọng ca 29 tuổi là hình ảnh chiếc khăn và đôi vớ nhỏ dành cho em bé vừa chào đời. Con gái của chủ nhân hit Thinking out loud được đặt tên Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. Nam ca sĩ 9X không tiết lộ quá nhiều thông tin về thiên thần mới chào đời và mong rằng người hâm mộ sẽ tôn trọng khoảng thời gian riêng tư của gia đình anh.

Ed Sheeran và bà xã Cherry Seaborn là bạn thời thơ ấu nhưng mãi đến năm 2015, bộ đôi mới quyết định tiến tới hẹn hò. Nam ca sĩ U.30 và bạn gái hiếm khi chia sẻ về mối quan hệ của họ đồng thời ít xuất hiện cùng nhau trước ống kính truyền thông. Họ xác nhận chuyện đính hôn hồi tháng 1.2018 và chính thức về chung nhà vào khoảng một năm sau đó. Theo People, Cherry Seaborn chính là nguồn cảm hứng để Ed Sheeran tạo nên bài hát Perfect. Tháng 8.2019, Sheeran tuyên bố tạm dừng sự nghiệp để toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình. Thông tin bộ đôi sắp đón con đầu lòng được truyền thông hé lộ hồi tháng 8.2020 trước khi được chính người trong cuộc xác nhận.

Ed Sheeran sinh năm 1991 và là ca nhạc sĩ được yêu thích bậc nhất nước Anh hiện nay. Ngôi sao 29 tuổi bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ năm 2004 và từng bước gặt hái được thành công nhờ 4 album ăn khách với loạt bản hit đình đám như: Shape of you, Thinking out loud, Sing, Photograph, I see fire… Nam ca sĩ trẻ đã bán được hơn 150 triệu đĩa trên toàn thế giới , đưa anh trở thành một trong những ngôi sao ca nhạc bán chạy nhất hành tinh. Tính đến năm 2019, ngôi sao người Anh đã đem về 4 giải Grammy , 5 giải Brit cùng hàng loạt giải thưởng âm nhạc danh giá khác. Ed Sheeran hiện sở hữu khối tài sản khoảng 200 triệu bảng Anh và là một trong những nghệ sĩ dưới 30 tuổi giàu nhất nước này.