SuperM gây tranh cãi khi vượt BlackPink, BTS trong dự đoán giành Grammy

SuperM được thành lập vào năm 2019, là nhóm nhạc nam quy tụ những nghệ sĩ có tài năng và danh tiếng nổi bật đến từ SM Entertainment. Công ty quản lý của 7 thành viên cho biết họ mong mỏi SuperM sẽ trở thành "biệt đội Avengers" của Kpop công phá thị trường âm nhạc Mỹ. Album ra mắt của SuperM vào ngày 4.10.2019 nhanh chóng leo lên vị trí No.1 trên Billboard 200 chỉ trong thời gian ngắn - một điều hiếm nghệ sĩ Kpop nào trước đây làm được. Để quảng bá sản phẩm âm nhạc mới, nhóm đã tổ chức concert đầu tiên ở Mỹ tại thành phố Los Angeles vào ngày 5.10.2019 và ra mắt trên truyền hình xứ sở cờ hoa khi nhận lời xuất hiện trong The Ellen DeGeneres Show - chương trình luôn đạt được tỷ suất người xem cao ngất ngưởng sau 10 năm phát sóng. SuperM cũng đã thực hiện chuyến lưu diễn đầu tiên có tên We are the future live ở Bắc Mỹ từ tháng 11.2019 đến tháng 2.2020.