Billie Eilish đại thắng Grammy 2020 với 4 giải thưởng quan trọng nhất

Ngay từ khi ban tổ chức Grammy công bố danh sách đề cử, Billie Eilish đã sớm được dự đoán là một trong những “ngựa chiến” sừng sỏ của mùa giải năm nay. Nữ ca sĩ sinh năm 2001 nhận tới 6 đề cử, trong đó ngôi sao trẻ trở thành nghệ sĩ trẻ tuổi nhất có tên ở cả 4 hạng mục danh giá nhất lễ trao giải là Album của năm, Thu âm của năm, Ca khúc của năm và Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Sau khi nhận giải Album nhạc pop xuất sắc nhất nhờ When We All Fall Asleep Where Do We Go?, giọng ca 19 tuổi tiếp tục khiến cả khán phòng trầm trồ khi được xướng tên ở hạng mục Bài hát của năm với bản hit đình đám Bad Guy.

Billie Eilish cùng anh trai có một đêm đáng nhớ tại Grammy lần thứ 62 khi họ bước lên sân khấu nhận giải mệt nghỉ ẢNH: REUTERS

Để giành được chiếc kèn vàng đáng thèm khát này, ngôi sao 10X đã đánh bại ca khúc đình đám loạt sao “khủng” như: Lady Gaga, Taylor Swift, Lana Del Rey… Billie Eilish chia sẻ niềm vui chiến thắng với anh trai Finneas O'Connell - tài năng cùng nữ ca sĩ sáng tạo nên Bad Guy. Ca khúc trên được phát hành vào tháng 3.2019 và hiện cán mốc gần 735 triệu lượt xem trên YouTube. Với chủ đề tình dục nhạy cảm, Bad Guy từng gây ra không ít tranh cãi khi được ra mắt ở thời điểm ngôi sao này chưa tròn 18 tuổi. Dẫu vậy, ca khúc vẫn trở thành một trong những “hiện tượng” của làng nhạc Âu - Mỹ trong năm 2019 và góp phần không nhỏ đưa tên tuổi của giọng ca trẻ này trở nên thăng hoa vượt bậc trong năm qua.

Với các sản phẩm âm nhạc chất lượng, mang đậm cá tính riêng cùng hàng loạt thành tích nhạc số đáng nể trong năm 2019, Billie Eilish làm nức lòng người hâm mộ toàn cầu khi đánh bại hàng loạt “hiện tượng” mới như Lizzo, Lil Nas X, Black Pumas… để “ẵm” thêm giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Bước lên sân khấu nhận giải thưởng danh giá này, nữ ca sĩ không khỏi tự hào, hạnh phúc vì được xướng tên. Ngôi sao 18 tuổi gửi lời tri ân sâu sắc đến đội ngũ đứng đằng sau thành công của mình đồng thời nhấn mạnh thành tích hôm nay của bản thân cũng như nhiều nghệ sĩ khác có một phần đóng góp to lớn từ fan và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người hâm mộ.

Billie Eilish là nghệ sĩ trẻ thứ 2 trong lịch sử Grammy giành được giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Trước đó, LeAnn Rimes đã làm nên kỳ tích tại Grammy 1997 khi được vinh danh là người chiến thắng ở hạng mục tương tự, lúc ấy cô mới 15 tuổi ẢNH: REUTERS

Thêm vào đó, When We All Fall Asleep Where Do We Go? Cũng một lần nữa được gọi tên nhưng ở hạng mục Album của năm sau khi vừa được vinh danh là Album nhạc pop của năm. Ngôi sao sinh năm 2001 khép lại một đêm thăng hoa của mình với việc chiến thắng luôn giải Thu âm của năm với Bad Guy. Trong giây phút nghe tên mình được đọc lên, nghệ sĩ 19 tuổi thảng thốt, bất ngờ đến mức không nói nên lời. Kết quả này nâng tổng số chiến thắng của Billie Eilish tại Lễ trao giải Grammy 2020 lên con số 5. Với việc chiến thắng ở cả 4 giải thưởng quan trọng nhất Grammy 2020, Billie Eilish được kỳ vọng sẽ là một tài năng mới của làng nhạc Âu - Mỹ.

Nữ ca sĩ 10X vỡ òa khi thắng giải Thu âm của năm ẢNH: REUTERS

Ngoài chiến thắng lịch sử của Billie Eilish, Grammy năm nay cũng ghi dấu ấn với nhiều khoảnh khắc đang chú ý. Nhóm nhạc Kpop BTS lần đầu biểu diễn trên sân khấu với màn kết hợp cùng hai ngôi sao đình đám là Lil Nas B và Billy Ray Cyrus, hàng loạt ngôi sao đình đám như: Ariana Grande, Demi Lovato, Camila Cabello… khuấy động sự kiện với những màn trình diễn đỉnh cao được đầu tư công phu, hoành tráng. Lễ trao giải năm nay cũng lắng đọng, đầy cảm xúc với màn tưởng nhớ rapper Nipsey Hussle cùng nhiều nghệ sĩ tài năng khác qua đời trong năm 2019.

BTS có màn kết hợp đầy ấn tượng và ăn ý bên cạnh Lil Nas X và Billy Ray Cyrus ẢNH: REUTERS

Grammy năm nay cũng khiến khán giả mãn nhãn với bữa tiệc âm nhạc hoành tráng quy tụ những ngôi sao hàng đầu ẢNH: REUTERS