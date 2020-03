BTS lần thứ tư đứng đầu Billboard 200 với ‘Map of the Soul: 7’

Map of the Soul: 7 của BTS bán đến 422.000 bản ở Mỹ

Album Map of the Soul: 7 của BTS trở thành “cơn bão” với 422.000 bản được bán ra ở Mỹ tính đến ngày 27.2, theo số liệu của Nielsen Music/MRC Data. Trong đó, 347.000 đĩa phiên bản vật lý được bán ra thị trường, 48.000 đĩa quy đổi từ lượt nghe trực tuyến, 26.000 đĩa quy đổi từ lượt tải nhạc trên mạng. Billboard quy đổi 1.500 lượt nghe trực tuyến hoặc 10 lượt tải ca khúc thành một đĩa bán ra. Billboard 200 xếp hạng các album phổ biến nhất trong tuần tại Mỹ dựa trên mức tiêu thụ đa số liệu được đo bằng các đơn vị album tương đương.

Những ca khúc trong album mới của BTS đạt tới 74,79 triệu lượt nghe trong tuần đầu tiên ra mắt. Đây là lần giữ vị trí số 1 thứ tư trong vòng chưa đầy hai năm cho nhóm nhạc K-pop gồm 7 thành viên.

Trước đó vào tháng 6.2018, album Love yourself: Tear của BTS lần đầu thành quán quân Billboad 200. Sau đó, album Love yourself: Answer và Map of the Soul: Persona cũng lần lượt dẫn đầu Billboard 200 vào tháng 9.2018 và tháng 4.2019.

Concert Map of the Soul của BTS bị hủy, fan lấy tiền hoàn vé quyên góp chống dịch bệnh Covid-19

Theo billboard.com, nối tiếp nhóm The Beatles (Anh), BTS là nhóm nhạc 4 lần dẫn đầu Billboard 200 trong thời gian là 1 năm 9 tháng. Thành tích của nhóm The Beatles trong quá khứ là 4 lần quán quân Billboard 200 trong 1 năm 5 tháng.

Không chỉ có vậy, thành tích của BTS còn mang ý nghĩa đặc biệt hơn khi đây là album không phải bằng tiếng Anh. Tính đến thời điểm hiện tại, trong 10 album không phải tiếng Anh dẫn đầu Billboard 200 đã có tới 4 album của BTS.

Ngày 28.2, BTS quyết định hủy đêm mở đầu tour lưu diễn Map of the Soul tại Seoul, Hàn Quốc do dịch Covid-19. Tiền vé mua trước đó đã được nhóm hoàn trả lại cho fan. Sau khi concert Map of the Soul của BTS bị hủy, cộng đồng ARMY (người hâm mộ BTS) cố gắng biến sự cố thành một sự kiện mang tính tích cực hơn, bằng cách ủng hộ số tiền mua vé được hoàn trả vào nỗ lực chống lại dịch Covid-19. Các fan đã quyên góp được gần 20 triệu won (khoảng 400 triệu đồng) chỉ 5 giờ sau khi concert chính thức bị hủy. Số tiền quyên góp tiếp tục tăng lên trong mấy ngày qua.