'Nam phụ quốc dân' Ji Soo 'quỳ gối' xin lỗi vì quá khứ quấy rối tình dục

Sáng 4.3, Ji Soo - nam diễn viên đang được khán giả yêu mến nhờ vai diễn On Dal trong bộ phim truyền hình River Where the Moon Rises (tạm dịch: Sông đón trăng lên) gây xôn xao khi đăng tải bức thư tay lên tài khoản Instagram cá nhân thừa nhận mọi lỗi lầm trong quá khứ bao gồm bạo lực học đường và quấy rối tình dục.

Ji Soo và Kim Soo Hyun trong River Where the Moon Rises

"Tôi xin chân thành gửi lời xin lỗi đến những người bị tôi làm tổn thương. Tôi hoàn toàn không có lời bào chữa cho những hành động không thể tha thứ của mình. Khi tôi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất, tôi đã che đậy quá khứ của mình và nhận được sự yêu mến và quan tâm không nhỏ từ công chúng. Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi luôn mang trong mình cảm giác tội lỗi và ân hận", anh viết. Cuối thư, Ji Soo gửi lời xin lỗi đến các đồng nghiệp, thành viên đoàn phim, đài phát thanh truyền hình vì làm ảnh hưởng đến họ. Nam diễn viên bày tỏ: "Một lần nữa, tôi quỳ gối xin mọi người tha thứ".

Scandal của Ji Soo khiến nhiều khán giả quay lưng với River Where the Moon Rises . Tính đến thời điểm hiện tại, phim chỉ mới chiếu được 6 tập và có mức rating (tỉ suất người xem) khá cao. Fan của "em gái quốc dân" Kim So Hyun bày tỏ sự giận dữ khi cả cô lẫn đoàn làm phim bị liên lụy vì Ji Soo. Được biết River Where the Moon Rises đã hoàn thành ghi hình 18 tập trong tổng số 20 tập. Nhà sản xuất có thể cho phép Ji Soo tiếp tục làm việc hoặc tuyên bố anh rời khỏi bộ phim và thay thế bằng một diễn viên khác. Theo Chosun, nhiều khả năng phim phải ngừng lên sóng vì bê bối của nam chính.