Nam tân binh Kpop ngừng hoạt động nghệ thuật vì lái xe khi say rượu

Trong thông báo gửi đến báo chí, công ty quản lý của nam ca sĩ trẻ Lim Young Min là Brand New Music xác nhận sự cố anh điều khiển phương tiện giao thông khi đang say xỉn. Phía Brand New Music cung cấp thêm về vụ việc: “Vào đầu giờ chiều 31.5, Lim Young Min đã có cuộc gặp gỡ riêng tư và ăn uống với bạn bè. Sau đó, anh dùng xe của mình về lại ký túc xá. Lúc này, anh bị cảnh sát phát hiện đang lái xe trong tình trạng say xỉn. Kết quả là anh bị tịch thu giấy phép lái xe”.

Thay mặt Lim Young Min, Brand New Music gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ và công chúng. Đại diện của nam ca sĩ cho biết anh đang vô cùng hối hận và tự suy ngẫm về hành động sai trái của mình. Đồng thời, nam nghệ sĩ hứa hẹn sẽ thành thật tham gia vào các cuộc điều tra của cảnh sát nếu cần thiết. Công ty Brand New Music khẳng định sự việc tương tự sẽ không tái diễn.

Fan thất vọng với hành động say rượu lái xe của Lim Young Min ẢNH: INSTAGRAM AB6IX

Vì lùm xùm trên, Lim Young Min sẽ chính thức tạm dừng tất cả các hoạt động với tư cách là thành viên của AB6IX. Điều này có nghĩa là AB6IX sẽ tiếp tục các lịch trình của nhóm chỉ với 4 người, trừ Lim Young Min. Ngoài ra, album mới của AB6IX, dự kiến phát hành vào ngày 8.6 sẽ bị hoãn đến ngày 29.6 sau khi nhóm điều chỉnh lại đội hình.

Thông tin trên khiến dư luận sục sôi, bởi scandal say rượu lái xe được xem là một trong những điều tối kị và khó được tha thứ tại làng giải trí Hàn Quốc. Hiện Lim Young Min đang hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội. Có bình luận mắng anh là kẻ tồi tệ, thiếu ý thức, coi thường luật lệ đất nước… Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng “đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại”, mỹ nam 25 tuổi đã tự nhận lỗi và chịu trách nhiệm, nên công chúng không cần quá tạo sức ép với anh.

AB6IX bị ảnh hưởng lớn vì bê bối đời tư của trưởng nhóm Lim Young Min (đứng ngoài cùng bên trái) ẢNH: INSTAGRAM AB6IX

Lim Young Min là trưởng nhóm nhạc nam AB6IX, gồm 5 thành viên Lim Young Min, Jeon Woong, Kim Dong Hyun, Park Woo Jin và Lee Dae Hwi. Anh cũng đảm nhận vai trò sáng tác và sản xuất nhạc. AB6IX chính thức ra mắt vào tháng 5.2019 với sản phẩm âm nhạc B:Complete. Trước khi gia nhập AB6IX, Lim Young Min từng thi tài tại show Produce 101 mùa 2 và là một mẩu trong nhóm nhạc dự án MXM cùng Kim Dong Hyun.