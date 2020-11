Nàng thơ 10X của Trương Nghệ Mưu

Đoàn làm phim Một giây (tựa tiếng Anh: One Second) của đạo diễn Trương Nghệ Mưu vừa phát hành video nhá hàng chuẩn bị cho phim chính thức công chiếu vào ngày 27.11 tới. Clip chủ yếu xoay quanh nhân vật nữ chính Lưu Khuê Nữ do cô gái trẻ Lưu Hạo Tồn đảm nhận.