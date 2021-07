Nghệ sĩ Bảo Trí kể chuyện ‘chai mặt’ cưa cẩm bà xã là đào hát xinh đẹp

Trong khi đó, nghệ sĩ Bảo Trí kể bản thân ông từng nhiều lần nản lòng vì theo đuổi mãi nhưng vợ không đáp lại tình cảm của mình. “Nhiều khi tôi tự ái vì mình đâu tệ đến mức đó, mà biết bao nhiêu người chờ tôi. Đến một ngày, tôi quyết định nói thẳng mình thích cô ấy, nếu cô ấy không thích thì tôi không theo đuổi nữa. Lúc đó Tuyết không trả lời gì hết, nói “không biết" nên tôi quyết định đi tiếp", nam nghệ sĩ cho hay. Theo lời nam khách mời, sau buổi nói chuyện đó, Bảo Trí phải mất thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể lấy lòng được vợ hiện tại.

Nghệ sĩ Bảo Trí nói thêm: “Tôi thương Tuyết rất nhiều và chấp nhận thiệt thòi về mình. Nhưng sau này áp lực công việc đến với tôi, tôi buồn đến mức muốn bỏ nghề. Những lúc đó cô ấy giận làm tôi rất bực. May mà Tuyết hiểu được chuyện đó nên cô ấy luôn là người làm hòa. Nhưng tôi không ỷ lại chuyện đó. Tôi không muốn để cô ấy có thói quen dựa vào những lý do vô cớ để giận hờn nhau. Tôi từng nói chuyện với Tuyết rằng hai vợ chồng không còn trẻ nữa, đừng giận hờn vô cớ làm mất đi hạnh phúc bao nhiêu năm vun đắp”.

Trải lòng về điều hối tiếc trong cuộc sống, nghệ sĩ Kim Tuyết bộc bạch bà được đào tạo bài bản và vốn rất yêu nghề. Nhưng khi lập gia đình, nữ khách mời phải làm tròn bổn phận của một người vợ, một người mẹ nên tạm gác lại sự nghiệp . “Nhiều người nói rằng: “Phụ nữ tại sao phải hi sinh vì gia đình", nhưng đó là cái gì trong con người rồi. Nếu như mình sống vì cái tôi thì sẽ khó giữ được tổ ấm", bà bộc bạch. Nghệ sĩ Bảo Trí cho rằng việc hi sinh con đường nghệ thuật để lo cho gia đình là nỗi đau đối với bà xã. “Đó là sự hi sinh cao quý nhất mà tôi trân trọng. Khi ở nhà, tôi sợ sẽ xúc phạm cô ấy nên tôi không dám nói điều gì về nghệ thuật", diễn viên Hoa cúc vàng trong bão cho hay.