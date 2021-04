Nghệ sĩ Chí Trung tiết lộ thu nhập khủng, từng buôn xe lời đến 5 chỉ vàng

Đáp lại đàn anh, diễn viên phim Cửa hàng Lopa cho biết: “Thời 1980-1983, một chiếc xe thế này, trung bình bọn em lời có lúc đến 4-5 chỉ vàng. Bình thường thì chỉ lời 1-2 chỉ vàng thôi, thời đó 1 chỉ vàng to lắm”. Điều này khiến các nghệ sĩ không khỏi bất ngờ. Đặc biệt, MC Lại Văn Sâm vô cùng kinh ngạc vì tài kinh doanh của đồng nghiệp.

Về phía Lý Hùng , nam diễn viên cho biết chiếc Honda Chaly này gợi cho anh nhiều kỉ niệm tươi đẹp bên các đồng nghiệp. Bộc bạch về sự việc, anh bồi hồi kể: “Hồi đó, tôi ra Hà Nội đóng phim Tráng sĩ Bồ Đề cùng Hoa hậu Giáng My và Thu Hà. Lúc đó, chúng tôi quay phim ở Thủ Lệ (Hà Nội). Giáng My cao to, chỉ thấp hơn Tiểu Vy một tí thôi. Lúc đó, tôi ở Sài Gòn ra, còn trẻ lắm. Tranh thủ đoàn phim nghỉ nên cô ấy lấy chiếc Chaly chở tôi đi ăn kem Tràng Tiền. Buồn cười nhất là do hai anh em to con nên ngồi lên không thấy chiếc xe luôn. Hồi đó, có chiếc xe đó là ngon và oách lắm rồi. Đến ngày hôm nay, hai anh em gặp nhau vẫn nhớ chuyện đó hoài”.