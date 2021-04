Nghệ sĩ Hoàng Sơn 'bức xúc' khi Lâm Vỹ Dạ gọi 'ông nội của con trai'

Nghệ sĩ hài Hoàng Sơn không chỉ được khán giả yêu thích qua những vai diễn duyên dáng, hài hước, ấn tượng trên sân khấu hài mà anh còn thu hút sự quan tâm của người hâm mộ bởi câu chuyện tình yêu và cuộc hôn nhân hạnh phúc cùng người mẫu Diệp Thanh. Ở tuổi U.60, nghệ sĩ Hoàng Sơn đón nhận niềm hạnh phúc làm cha khi có thêm một bé trai kháu khỉnh Hoàng Khang, năm nay vừa tròn 7 tuổi. Vì sự chênh lệch tuổi tác quá lớn khi có con muộn nên nghệ sĩ Hoàng Sơn thường xuyên bị hàng xóm, bạn bè trêu là ông nội của con trai.

Tham gia Cả nhà thương nhau, gặp vợ chồng Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt, nghệ sĩ Hoàng Sơn cũng không tránh khỏi việc bị “cà khịa”. Ngay khi vừa xuất hiện cùng con trai, nam nghệ sĩ bị Hứa Minh Đạt trêu chọc: "Cuộc thi của hai cha con mà đúng không? Sao giống hai ông cháu quá vậy?". Ngay lập tức, Hoàng Sơn thể hiện sự khó chịu: "Ủa kêu tới đây làm nhục tui hả?".

Hoàng Sơn toát mồ hôi khi thưởng thức món ăn của con trai 7 tuổi Ảnh: Trần Anh

Chưa dừng ở đó, một lát sau Lâm Vỹ Dạ lại lỡ lời: “Mình phải dùng cảm tính của ông nội để tìm được món ăn mà con mình làm ra”. Đáp lại sự hài hước của Lâm Vỹ Dạ, nghệ sĩ Hoàng Sơn “bức xúc": “Trời ơi, chương trình này kêu tui lên làm hay kêu lên làm nhục? Con tui mà cứ gọi là ông nội là sao?”. Trước tình huống này, bà xã Hứa Minh Đạt rối rít xin lỗi và cho biết mình chỉ nói nhầm.

Trong một tình huống, khi thưởng thức món gỏi mà chương trình đưa ra để đoán đâu là món cho con trai chuẩn bị, diễn viên Đại kê chạy đi "giận tím người", vứt cả khăn giấy xuống bàn khi gặp phải món ăn quá cay. Trước sự việc, Lâm Vỹ Dạ vội chạy đến đưa cho anh tờ khăn giấy to hơn, còn Hứa Minh Đạt vội xoa dịu: "Anh đừng giận, anh đừng giận như vậy". Nam nghệ sĩ cay đến mức toát hết mồ hôi, thậm chí chảy cả nước mắt, liên tục than "chết tui rồi trời ơi". Sau đó, anh còn "tố" bà xã Hứa Minh Đạt đã can thiệp vào món ăn này. "Món này có tay của Lâm Vỹ Dạ trong đây nè. Không có đứa con nít nào mà làm dĩa gỏi cay cỡ này hết á", anh nói. Lúc này, nữ diễn viên vội lên tiếng thanh minh. Cô cho rằng vì ớt có màu nên các bé thích và bỏ vào chứ không phải do mình.

Con trai nghệ sĩ Hoàng Sơn và con gái diễn viên Thanh Hiền thể hiện sự lém lỉnh, đáng yêu khi tham gia chương trình Ảnh: Trần Anh

Không những thế, nghệ sĩ Hoàng Sơn còn gặp phải tình huống trớ trêu dẫn đến xảy ra “tranh cãi” khi nhớ nhầm tuổi thật của con. Cậu bé Hoàng Khang một mực khẳng định mình 7 tuổi trong khi nam nghệ sĩ lại nhớ là con vừa đủ 6 tuổi vào lớp một. Sự hài hước của hai bố con nghệ sĩ Hoàng Sơn còn thể hiện ở những thử thách và trò chơi hấp dẫn mà chương trình đặt ra bởi sự phối hợp và hiểu ý nhau không giống ai.