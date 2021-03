Ngô Khải Hoa: Trương Vô Kỵ kinh điển trượt dốc vì cờ bạc, mại dâm

Nam thần Hồng Kông khuynh đảo màn ảnh một thời

Sinh năm 1964, Ngô Khải Hoa đến nay đã có gần 4 thập niên gắn bó với sự nghiệp diễn xuất, đi qua đủ những thăng trầm của một ngôi sao. Nam nghệ sĩ chính thức gia nhập TVB năm 1983 sau khi tham gia khóa đào tạo diễn viên thứ 12 của nhà đài và khởi nghiệp với những vai phụ nhạt nhòa chẳng ai nhớ đến. Sau vai diễn trong Ma vực đào nguyên đóng cùng Lưu Đức Hoa , Ngô Khải Hoa bắt đầu được đài để mắt tới và dần quen thuộc với các vai phản diện trong: Thuyết đường, Lưu manh đại hạnh, Hán sở tranh hùng… Ông được xem là một trong những “ác nhân” nổi bật nhất màn ảnh thời bấy giờ. Cùng với đó, nam diễn viên cũng tham gia nhiều bộ phim đề tài sắc dục nhưng chưa thực sự tạo nên bước đột phá trong sự nghiệp.

TVB từng khai thác không ít tác phẩm đề tài y khoa với nhiều nhân vật nổi tiếng nhưng vai diễn của Ngô Khải Hoa trong Bàn tay nhân ái gây tiếng vang hơn cả ẢNH: TVB

Mãi đến năm 1996, khi đóng Bùng nổ cạnh Tuyên Huyên và Ôn Triệu Luân, cái tên Ngô Khải Hoa mới thực sự “bùng nổ” trên màn ảnh, mở màn cho thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của tài tử 6X. Hai năm sau, nam thần TVB thành công vang dội với Bàn tay nhân ái quy tụ dàn diễn viên “khủng”: Thái Thiếu Phân, Trần Tuệ San, Lâm Bảo Di, Trương Gia Huy… Bác sĩ Trình Chí Mỹ trở thành vai diễn nổi bật nhất sự nghiệp diễn xuất của sao nam họ Ngô, nằm trong top 100 vai diễn kinh điển của truyền hình Hồng Kông, đưa ông trở thành cái tên được hàng triệu người săn đón. Thành công ở phần đầu khiến TVB cật lực làm tiếp 2 phần sau và liên tục phá vỡ kỷ lục tỉ suất người xem.

Tài tử họ Ngô chinh phục khán giả châu Á với vai Trương Vô Kỵ kinh điển đóng cùng Lê Tư, Xa Thi Mạn ẢNH: TVB

Năm 2000, tên tuổi của Ngô Khải Hoa vang danh khắp châu Á với vai Trương Vô Kỵ trong Ỷ thiên đồ long ký đóng cùng “Triệu Mẫn” Lê Tư và “Chu Chỉ Nhược” Xa Thi Mạn . Thủ vai nam chính khi đã 36 tuổi, nam diễn viên ít nhiều nhận về những ý kiến tiêu cực, sự hồ nghi từ khán giả nhưng rồi chính phong thái hào hoa đầy khí chất cùng diễn xuất tài tình của ông đã chinh phục người xem. Trương Vô Kỵ do tài tử họ Ngô trở thành phiên bản kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ khi truyền tải gần như trọn vẹn cá tính nhân vật và được nhận xét sát với nguyên tác nhất.

Ngô Khải Hoa từng là tên tuổi đắt giá bậc nhất TVB, là cái tên bảo chứng chất lượng cho nhiều tác phẩm danh tiếng của nhà đài ẢNH: TVB

Suốt chặng đường hoạt động, ngôi sao kỳ cựu cũng củng cố vị trí vững chắc trên màn ảnh với: Hồ sơ công lý 5, Cầu vồng trong đêm, Hương sắc tình yêu… về sau là: Sứ mệnh 36 giờ 2, Tái chiến minh thiên, Nữ nhân câu lạc bộ… Đặc biệt, những năm 1990 đầu 2000, nhắc đến những sao nam đắt giá bậc nhất TVB, phải nhắc đến Ngô Khải Hoa với vẻ ngoài nam tính, phong độ cùng khả năng biến hóa đa dạng, linh hoạt trên màn ảnh. Nam diễn viên hết làm khán giả ghét cay ghét đắng với những vai phản diện đầy mưu mô, xảo trá lại khiến người xem đem lòng yêu mến, say mê khi hóa thân thành nhân vật chính diện tài đức vẹn toàn. Dù là tên tuổi nổi tiếng, được đánh giá cao về tài năng diễn xuất nhưng Ngô Khải Hoa lại gây tiếc nuối khi nhiều lần trượt giải Thị đế TVB.

2 lần đứt gánh hôn nhân, sự nghiệp xuống dốc vì mại dâm, cờ bạc

Trái với hào quang, danh vọng trên màn ảnh, cuộc sống đằng sau ống kính của Ngô Khải Hoa đầy bê bối, lùm xùm. Năm 1995, sao phim Bàn tay nhân ái kết hôn với con gái của một đại gia tại Thái Lan nhưng rồi nhanh chóng đường ai nấy đi sau 4 năm chung sống. Cuộc hôn nhân đầu tiên không được tài tử sinh năm 1964 tiết lộ nhiều với truyền thông và ông từng thừa nhận đây là một trong những sai lầm lớn nhất cuộc đời mình.

Ngôi sao 57 tuổi khiến bao người tiếc nuối khi vướng phải những bê bối chấn động ở giai đoạn đỉnh cao, khiến hình tượng xây dựng bấy lâu đổ vỡ còn bản thân cũng trắng tay ẢNH: WEIBO NV

Nổi tiếng lại hào hoa, phong độ, Ngô Khải Hoa được biết đến là một tay “sát gái” có tiếng trong showbiz Hồng Kông và có tình sử phức tạp. Theo JayneStars, nam diễn viên từng hẹn hò vô vàn bạn diễn nữ, trong đó có mỹ nhân TVB La Vịnh Nhàn nhờ có cơ hội hợp tác trong phim Fate Twisters (2002). Thời điểm chưa kết hôn lần 2, sao phim Hồ sơ công lý tiết lộ ông đã trải qua khoảng 10 mối quan hệ, với cả sao nữ lẫn những người không nổi tiếng. Năm 2003, Ngô Khải Hoa vướng bê bối mua dâm chấn động cả làng giải trí Hoa ngữ. Thời điểm đó, cánh săn ảnh chụp được loạt khoảnh khắc nam diễn viên TVB cặp kè hai phụ nữ lạ mặt vào khách sạn ở Bắc Kinh ( Trung Quốc ) và đăng tải rầm rộ trên mặt báo. Từ nam thần vạn người mê, Ngô Khải Hoa khiến nhiều người vỡ mộng khi lộ bản chất là một gã trai lăng nhăng, ong bướm. Tài tử bị truyền thông bêu rếu suốt thời gian dài còn công chúng lần lượt quay lưng.

Ngô Khải Hoa trải qua hai lần đổ vỡ và cuộc hôn nhân với Thạch Dương Tử - sao nữ kém xa ông về tuổi đời, tuổi nghề lẫn danh tiếng, khiến tài tử tiêu tốn không ít tiền của ẢNH: BAIDU

Sau nhiều mối tình không thành và vướng bê bối mua dâm, Ngô Khải Hoa gặp Thạch Dương Tử và nhanh chóng phải lòng sao nữ đại lục kém ông đến 21 tuổi. Bất chấp cách biệt tuổi tác, bộ đôi tiến tới hẹn hò rồi kết hôn vào năm 2007. Cặp sao có một con gái sau một năm về chung nhà, kể từ khi làm cha, nam diễn viên đặt nhiều tâm huyết vào việc vun đắp tổ ấm nhỏ, không ngại bỏ rượu bia, thuốc lá để tránh ảnh hưởng đến vợ con. Tài tử cũng hào phóng chi tiền đáp ứng những nhu cầu của vợ trẻ. Theo Sohu, Thạch Dương Tử là cô gái mê hư danh, thích ăn chơi, hưởng thụ và không ngừng ném tiền của ông xã nổi tiếng vào những thú vui đắt đỏ như hàng hiệu, du lịch . Trong những năm bên nhau, vợ trẻ đã “bào” của sao phim Sứ mệnh 36 giờ 2 số tiền lên đến 500 triệu HKD trước khi ly hôn hồi 2014.

Nam diễn viên U.60 từng có khoảng thời gian chật vật vì ngập trong cờ bạc, ông tiêu tốn không ít tiền của vào thú vui đỏ đen đến mức từng phải bán nhà ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bên cạnh đời sống tình ái phức tạp, Ngô Khải Hoa còn được biết đến là một con bạc khét tiếng, nhiều năm quen mặt ở các sòng bài Ma Cao thậm chí lân la sang tận Las Vegas (Mỹ). Sau ly hôn, tài tử họ Ngô càng lún sâu vào con đường cờ bạc, thâu đêm suốt sáng ở những tụ điểm đỏ đen tới mức bị người khác chĩa ống kính chụp ảnh cũng chẳng bận tâm. Thời điểm 2015, những hình ảnh Ngô Khải Hoa mệt nhoài vì trắng đêm trên sới bạc được đăng tải rầm rộ khiến hình tượng của ông vốn đã sứt mẻ lại thêm phần đổ nát. Trong cuộc phỏng vấn cùng năm, tài tử khoe đã đến sòng bạc ở Las Vegas và đặt cược hơn 30.000 HKD (khoảng 90 triệu đồng) nhưng nhấn mạnh với mình chuyện đỏ đen chỉ là để giải trí. Dẫu vậy, truyền thông từng phanh phui vụ nam diễn viên đã đặt cược tới 100.000 HKD/ván bài (khoảng 300 triệu đồng) ở thời điểm 2011 thậm chí thua lỗ đến mức phải bán căn hộ đi trả nợ sau đó sống tạm trong ngôi nhà thuê giá rẻ. Những bê bối bủa vây suốt nhiều năm khiến công chúng dần lãng quên một Ngô Khải Hoa từng "làm mưa làm gió" trên màn ảnh và nhớ đến ông như một ngôi sao hết thời với đời tư bê bết.

Tuổi U.60 miệt mài kiếm tiền, sống lẻ bóng

Thức tỉnh sau những năm tháng đen tối nhất cũng là lúc Ngô Khải Hoa đã qua bên kia sườn dốc của cuộc đời. Nam diễn viên quyết định tránh xa tệ nạn, chuyên tâm vào sự nghiệp diễn xuất, chạy show, tập trung kiếm tiền lo cho con gái đang ngày một lớn khôn. Những năm gần đây, sao nam Hồng Kông tập trung phát triển sự nghiệp ở đại lục. Thỉnh thoảng, nghệ sĩ U.60 về TVB đóng phim dưới dạng hợp đồng ngắn hạn. Nam diễn viên chăm chỉ tham gia diễn xuất dù không còn được săn đón như trước. Ông có màn trình diễn ấn tượng trong loạt phim mới: Định mệnh (2016), Dreammaker (2018), Phi hổ chi lôi đình cực chiến (2019), Goodbye, Stranger, The journey across the night (2020)… Ngoài ra, tài tử cũng nhận quảng cáo, dự sự kiện lớn nhỏ cho nhiều nhãn hiệu từ cao cấp đến bình dân và thường xuyên cập nhật hình ảnh trên trang cá nhân.

Những năm gần đây, công chúng vẫn thấy Ngô Khải Hoa xuất hiện đều đặn trên màn ảnh dù không còn được săn đón như xưa. Năm ngoái, nghệ sĩ kỳ cựu gây chú ý với vai diễn trong The journey across the night ẢNH: YOUKU

Sau bao biến cố, Ngô Khải Hoa vực dậy mạnh mẽ, tài tử tất bật đóng phim, tham gia sự kiện và dần giải quyết được những vấn đề tài chính ẢNH: WEIBO NV

Hiện tại, nam diễn viên để con gái sống cùng với vợ cũ nhằm tập trung kiếm tiền. Nhờ chăm chỉ làm việc, Ngô Khải Hoa có nguồn thu nhập ổn định, cuộc sống thoải mái, dễ thở hơn xưa. Trả lời phỏng vấn hồi tháng 4.2020, nam diễn viên U.60 tâm sự ông cảm thấy tội lỗi khi không thể ở cạnh con gái thường xuyên song tình cảm của hai cha con cũng vô cùng khắng khít, gắn bó, họ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ cùng nhau trên trang cá nhân. Có tin đồn nam diễn viên gửi vợ cũ ít nhất 200.000 NDT (hơn 708 triệu đồng) để lo cho con song nghệ sĩ kỳ cựu phủ nhận: “Thật phóng đại, tôi sẽ không nói tôi gửi cho con mỗi tháng bao nhiêu nhưng là một người cha, tôi phải có trách nhiệm này”.

Tài tử 57 tuổi thân thiết bên con gái ẢNH: WEIBO NV

Nam diễn viên có cuộc sống dư dả, thoải mái ở tuổi U.60 nhờ chăm chỉ chạy show, đóng phim. Sau hai lần đổ vỡ và ám ảnh chuyện tài chính trong hôn nhân, ông thừa nhận thích cuộc sống độc thân ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH, WEIBO NV