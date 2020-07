Ngô Thanh Vân thăng hạng vùn vụt sau khi tham gia ‘The old guard’

Việc xuất hiện trong bộ phim The old guard đã giúp Ngô Thanh Vân ghi danh tại vị trí số 29 trên bảng xếp hạng STARMeter của IMDb. Đây bảng xếp hạng thuộc nền tảng IMDb Pro, được thống kê dựa trên số liệu thu thập từ hành vi người dùng của hàng triệu thành viên chứ không dựa trên doanh thu hay giải thưởng. IMDb Pro sẽ sử dụng các thuật toán độc quyền để tính toán xem ai và những gì đang được mọi người chú ý xem trên IMDb để đưa ra các thứ hạng tương đối. Bảng xếp hạng được cập nhật vào mỗi thứ hai hằng tuần.

Dù xuất hiện với thời lượng không nhiều trong The old guard nhưng vai diễn Quỳnh của Ngô Thanh Vân đã tạo được tiếng vang, thu hút sự chú ý của nhiều “mọt phim” trên thế giới . Biểu đồ của STARmeter cho thấy sự thăng hạng đáng kể của nữ diễn viên trong từng khoảng thời gian nhất định. Cụ thể, trong 1 tuần Ngô Thanh Vân đã leo lên 368 hạng, trong vòng 1 tháng, nữa diễn viên tăng 509 hạng và trong 1 năm là 5.169 hạng. Hiện tại, Ngô Thanh Vân đang xếp ở vị trí thứ 29, tức cao hơn cả thứ hạng của ngôi sao nước Úc Margot Robbie (hạng 45) và người đẹp Dakota Fanning (62). Điều này chứng tỏ rằng sau The old guard, người xem trên toàn thế giới đã có động thái quan tâm tìm kiếm các thông tin về Ngô Thanh Vân cũng như các bộ phim cô tham gia diễn xuất.