Ngọc Sơn khóc nấc khi mẹ một mình về nước giữa bạo bệnh

Sáng 25.6, đại diện Ngọc Sơn cho biết nhiều tháng nay, mẹ ruột của nam ca sĩ sang Mỹ thăm con gái lớn Thu Hiền (hiện làm bác sĩ tại bang California, Mỹ) và chữa trị khối u ở cổ. Trước nay sức khỏe của bà rất tốt, hầu như không vướng bệnh tật gì nghiêm trọng nên anh em Ngọc Sơn không suy nghĩ nhiều mà đồng ý chiều theo mong muốn này của bà. Tuy vậy, trong quá trình điều trị, sau khi bác sĩ tiêm 2 liều thuốc đặc trị sau cùng, bà đã bị phản ứng thuốc do tuổi cao. Bà Kim Loan không ăn uống được gì, sức khỏe dần suy kiệt khiến các con lo lắng.

Sau đó, cả gia đình đã dốc công sức chạy vạy ngược xuôi tìm cách, cuối cùng Ngọc Sơn cũng có thể thu xếp lo cho mẹ về đến quê hương an toàn. Do Covid-19 nên sau khi về nước bà phải cách ly và được các bác sĩ tận tình chăm sóc suốt 14 ngày tại Trung đoàn 58 (Quốc Oai, Hà Nội). Sau thời gian cách ly bà được thu xếp bay vào TP.HCM hôm 23.6 để tiếp tục điều trị và theo dõi. Ngay khi nhìn thấy mẹ, Ngọc Sơn đã ôm hôn và động viên để bà an tâm chữa bệnh.