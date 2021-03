Ngọc Trinh thanh lý kho đồ hiệu, bán món hàng chục tỉ như mớ rau

Trên fanpage chính thức có 2 triệu người theo dõi, Ngọc Trinh gây chú ý khi đăng tải thanh lý loạt đồ hàng hiệu. Chân dài gốc Trà Vinh cho biết trợ lý gợi ý cho cô thanh lý bớt tủ đồ hiệu vì tình trạng quá tải đến mức không thể sắp xếp nổi. Sau khi suy nghĩ, Ngọc Trinh liền quyết định bán bớt nhiều món đồ quý giá, đồng thời nhờ quản lý và trợ lý giúp đỡ mình. Tuy nhiên, điều đáng nói là "nữ hoàng nội y" lại chọn thanh lý hàng loạt đồ hiệu, đồng hồ, túi xách, trang sức kim cương cùng bộ sưu tập túi Hermès từ vài chục triệu đến tận hàng chục tỉ đồng.

Ngọc Trinh cho biết hầu hết các món đồ đều mới cứng vì cô chỉ thích sưu tầm hoặc xài chỉ một lần. Một số món do được tặng nên người đẹp không có hóa đơn song dùng uy tín bản thân để... "đảm bảo chất lượng hàng". “Hầu hết mỗi món chỉ có một nha mọi người. Trinh có thói quen sưu tầm nên cơ bản là đồ mới 100%. Phần nhiều là đồ được tặng nhưng không xài đến nên vẫn còn đủ box card nhưng không bill. Còn đồ like new (như mới) là Trinh đã xài thì có khi chỉ còn đồ nha, bà Kiều không cho giữ phụ kiện á", cô viết.

Ngọc Trinh gây sốc khi đăng đàn thanh lý đồ hiệu với giá hàng chục tỉ đồng Ảnh: FBNV/Chụp màn hình

Gây choáng nhất trong lần thanh lý này của diễn viên Vòng eo 56 phải kể đến chiếc nhẫn kim cương 13 ly, giá 14 tỉ đồng nhưng Ngọc Trinh “gả” lại với mức giá chỉ 7,9 tỉ đồng. Hay viên Emerald được người đẹp rao bán 3,9 tỉ đồng cùng lời khẳng định giá này vô cùng cạnh tranh tại Việt Nam. Một chiếc nhẫn kim cương khác tiếp tục được Ngọc Trinh đăng đàn nhượng lại với giá 1,18 tỉ đồng. Bên cạnh đó, dây chuyền kim cương cũng được người đẹp “quảng cáo” là 115 viên 3,6 ly trắng từng được mua với giá 1,4 tỉ nhưng nhượng lại với giá 1,12 tỉ chỉ vì lý do hơi dài nên... ngại sửa.

"Nữ hoàng nội y" khoe khéo loạt trang sức kim cương với giá trị "khủng" trong bài đăng thanh lý của mình Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, Ngọc Trinh cũng gây sốc khi "tiễn" ra đi nhiều chiếc túi Hermès đắt giá, thấp nhất 680 triệu đồng và cao nhất là 2,7 tỉ đồng. Theo người đẹp Trà Vinh, những chiếc túi hiệu này đều thuộc hàng hiếm và khó mà “đào” ra được một chiếc tương tự. Cô bảo bán thì tiếc nhưng tủ chứa túi với 200 chỗ đã không còn chỗ trống nên phải tiễn bớt. "Nữ hoàng nội y" cũng có ý nhượng lại loạt đồng hồ giá khoảng vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng, hàng trăm chai nước hoa với giá vài triệu đồng. Tổng giá trị "sương sương" trong lần thanh lý này của Ngọc Trinh được ước chừng khoảng trên dưới 30 tỉ đồng.

"Đại hội giảm giá", thanh lý kim cương và túi xách tiền tỉ của mỹ nhân gốc Trà Vinh đang gây ý kiến trái chiều trong cộng đồng mạng Ảnh: Chụp màn hình

Chủ đề thanh lý đồ của Ngọc Trinh đang "gây bão" trên khắp các diễn đàn và trang mạng xã hội , gây nên nhiều ý kiến trái chiều. Cư dân mạng không khỏi trầm trồ trước số tài sản "khủng" mà người đẹp sinh năm 1989 đang sở hữu. Cũng có ý kiến cho rằng màn thanh lý này thực chất lại là cơ hội để người đẹp khoe đồ hiệu trá hình bởi khi nhìn giá trị của những món đồ này, nhiều người kêu trời vì "bán nhà cũng mua không nổi".

Cùng với đó, cư dân mạng cũng nhanh chóng "soi" được một trong số những món hàng của Ngọc Trinh chỉ là thanh lý ảo, bởi hình ảnh được cô đăng lên bị tố có lấy ảnh của shop khác. Chưa kể, nhiều chuyên gia định giá hàng hiệu và kim cương nhận định Ngọc Trinh đưa giá trên trời, chênh lệch quá nhiều so với giá trị thật. Có trang bán hàng hiệu chụp ảnh màn hình đoạn chat riêng với trợ lý Ngọc Trinh về món hàng chục tỉ đồng vừa rao vào hỏi đã báo "sold out", khiến cộng đồng mạng nghi ngờ sự thật về kho đồ hiệu khủng này.