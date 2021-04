Người đẹp H'Mông sinh con đầu lòng cho ngôi sao 'Ở nhà một mình'

Macaulay Culkin và Brenda Song gặp nhau trên phim trường Changeland ở Thái Lan năm 2017 và nhanh chóng rơi vào lưới tình. Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 3.2020 với tờ Esquire, Macaulay Culkin từng nói đùa về việc có con với cựu ngôi sao Disney. "Cả hai cố gắng rất nhiều và tìm kiếm thời gian phù hợp để có con. Không có gì hạnh phúc hơn việc được bạn gái nói lời yêu mỗi ngày", nam diễn viên chia sẻ. Trước khi hẹn hò với Brenda Song, Macaulay Culkin từng có mối quan hệ kéo dài 9 năm với Mila Kunis trong khi đó cựu ngôi sao Disney cũng hợp tan nhiều lần với anh trai Miley Cyrus - Trace Cyrus.

Macaulay Culkin là sao nhí nổi đình nổi đám trên màn ảnh Hollywood thập niên 1990. Anh từng gây sốt với hai phần của phim Ở nhà một mình lần lượt ra mắt năm 1990 và 1992 rồi trở thành tên tuổi đắt giá với các bộ phim: The Good Son, The Nutcracker, Getting Evan with Dad, Richie Rich… Nam diễn viên sa sút sự nghiệp, sức khỏe vì tuổi trẻ ăn chơi, nổi loạn. Những năm gần đây, Macaulay Culkin chăm chỉ hoạt động nghệ thuật . Sắp tới đây, anh sẽ xuất hiện trong series phim truyền hình ăn khách American Horror Story mùa 10 với dàn diễn viên đình đám như Kathy Bates, Sarah Paulson, Billie Lourd, Evan Peters...