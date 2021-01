Người đẹp màn ảnh Việt làm mẹ đơn thân vẫn 'hot'

Đang gây chú ý với vai Minh vừa xinh đẹp, giỏi giang và cá tính trong phim Hướng dương ngược nắng, người đẹp màn ảnh phía Bắc Lương Thu Trang hiện còn là một 'hot mom' của một bé trai năm cô 24 tuổi. Thu Trang từng chia sẻ rằng cô học xong cấp 3 xuống Hà Nội làm việc và ở trọ rồi gặp và yêu ông xã 6 năm mới kết hôn. Nhưng rồi sau khi kết hôn, chồng đi làm, Trang ở nhà lo nội trợ. Cuộc sống nhiều thay đổi, những biến cố xảy ra khiến họ không vượt qua được nên khi sinh con được 5 tháng, nữ diễn viên ôm con rời khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Thu Trang chấp nhận làm lại cuộc đời nên gửi con về cho mẹ. Cô một mình bươn chải để có tiền chu cấp cho hai bà cháu vì mẹ Trang không thể làm việc gì được khi phải giữ cháu. Mọi khó khăn, cay đắng, thu nhập bấp bênh nên có khi một ngày Trang kể chỉ dám ăn nửa gói mì tôm. Nhưng đã chọn cuộc sống mẹ đơn thân như vậy thì người đẹp phải chấp nhận đối đầu với nó.

Nữ diễn viên đang gây ấn tượng với vai chính trong Hướng dương ngược nắng Ảnh: FBNV

Nhìn lại những vai diễn của Lương Thu Trang từ Những cô gái trong thành phố, Những nhân viên gương mẫu , Mùa xuân ở lại… thì đều thấy thấp thoáng mô-típ phụ nữ mạnh mẽ, có khí chất mà như Trang từng thừa nhận rằng nhân vật mà cô diễn thường có điểm tương đồng với tính cách của mình. Có thể nói diễn viên Hướng dương ngược nắng sau biến cố hôn nhân, những gì mình từng trải qua dù tuổi đời chỉ mới 30 đã giúp Trang trở thành phụ nữ mạnh mẽ.

Lương Thu Trang còn là một bà mẹ trẻ xinh đẹp, "hot" nhất nhì showbiz Việt Ảnh: FBNV

Trong phim Hướng dương ngược nắng Lương Thu Trang khiến khán giả ấn tượng với vai Minh rất có khí chất, chút giang hồ, mạnh mẽ cố “nuốt” những yếu đuối vào trong để tự xoay chuyển và làm chủ cuộc đời mình. Có đôi khi cô “xù lông nhím” lên để bảo vệ người thân một cách quyết liệt, thậm chí với những hành động hơi cực đoan… Nhưng suy cho cùng cũng là lẽ thường khi bản thân Minh không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn trong hoàn cảnh như vậy. Những nét tính cách này của Minh có lẽ cũng “thấp thoáng” một Lương Thu Trang ngoài đời từng trải và bị vùi dập trong giông bão của cuộc đời như cô từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn rằng: "Lúc ấy tôi như con gà con bị vứt ra giữa ngã tư đường".

Có lẽ khi đối mặt với bản năng sinh tồn và bên cạnh mình còn có một đứa con nhỏ thì bất cứ người mẹ nào cũng cần phải kiên cường nếu muốn đi tiếp. Nhiều người đẹp màn ảnh Việt đã chọn cuộc sống “single mom” như thế.

Huyền Lizzie (Minh Huyền) cũng là mẹ đơn thân "hot hit" của màn ảnh nhỏ Việt Ảnh: FBNV Minh Huyền (Huyền Lizzie) là một trường hợp mẹ đơn thân vẫn “hot” khi tên tuổi cô gần đây phủ sóng màn ảnh với những vai diễn đậm nét diễn tự nhiên, thu hút người xem với vẻ ngoài xinh đẹp trong Tình yêu và tham vọng , Hồ sơ cá sấu… Tên tuổi của Minh Huyền từng gây chú ý khi cô là một hot girl nổi tiếng Hà thành lấn sân diễn xuất trong các phim như: Trái tim có nắng, Cô hàng xóm rắc rối, Ba đám cưới một đời chồng… Giữa lúc đang nở rộ trong sự nghiệp diễn xuất thì Huyền bất ngờ kết hôn vào năm 2014 với mối tình 10 năm. Nhiều người lúc đó ngưỡng mộ cuộc hôn nhân của người đẹp vì tình cảm mặn nồng đến ngần ấy năm cuối cùng cũng “đơm hoa kết trái” bằng một đám cưới. Nhưng đến giữa năm 2019, diễn viên Hồ sơ cá sấu xác nhận với truyền thông rằng cô và ông xã đã hoàn tất thủ tục ly hôn, trước đó họ đã ly thân 2 năm. Và khi mọi việc đã được công khai thì cũng là lúc nữ diễn viên đã thấy ổn định hơn về tinh thần sau khoảng thời gian ly thân đầy tổn thương và cô đơn, một mình đối mặt với sóng gió. Trở lại đời độc thân được hai năm thì bản thân cô cảm thấy tự tin, xinh đẹp hơn. Mọi thứ như một sự bù đắp, cái được nhận lại có khi lại nhiều hơn cái đã mất… Minh Huyền và con trai trong ngày sinh nhật của bé Ảnh: FBNV Khi được hỏi về người cũ, người đẹp từng chia sẻ với truyền thông rằng chồng cũ là người tốt và giữa hai người không thể tiếp tục chung sống vì không hợp quan điểm của nhau. Hiện tại họ vẫn là bạn bè, không thù ghét và con trai là sợi dây giữ cho họ mối quan hệ qua lại. Diễn viên sinh năm 1990 một mình nuôi con trai. Việc làm mẹ đơn thân với Minh Huyền có lẽ chẳng có gì quá khó khăn. Bởi điều quan trọng là cô đủ tự tin đã ổn định về kinh tế để lo cho con, dành thời gian để dạy dỗ và bù đắp những thiếu hụt của con về mặt tinh thần. Xuất hiện trong các buổi họp báo giới thiệu phim hay các sự kiện gần đây Minh Huyền khiến khán giả chú ý bởi vẻ ngoài rất xinh đẹp, mái tóc tém cá tính hay phong cách thời trang sành điệu. Trên trang cá nhân Minh Huyền cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh đi du lịch cùng bạn bè, khoảnh khắc vui vẻ bên con trai 5 tuổi. Không chỉ gây chú ý bởi cuộc sống mẹ đơn thân xinh đẹp, hạnh phúc mà những vai diễn gần đây của người đẹp Hà thành dù chỉ là vai thứ chính nhưng lại gây ấn tượng bởi lối diễn xuất rất tự nhiên, hóa thân rất “ngọt” với Phương của Tình yêu và tham vọng hay Thu của Hồ sơ cá sấu…

"My sói" của Quỳnh búp bê cũng là một "single mom" không chỉ gây ấn tượng trên màn ảnh mà còn thể hiện sự bản lĩnh, mạnh mẽ, tự tin của một người mẹ của cậu nhóc 5 tuổi Ảnh: FBNV

Còn với diễn viên Thu Quỳnh, làm mẹ đơn thân không áp lực mà rất thoải mái, thú vị. Thu Quỳnh có thể xem là một trong “mỹ nhân” của màn ảnh nhỏ phía Bắc với những vai diễn rất ấn tượng như My sói trong Quỳnh búp bê, Huệ của Về nhà đi con, Ngọc của Lửa ấm... Kết hôn với diễn viên Chí Nhân vào năm 2014 sau vài tháng hẹn hò khi đóng cặp với nhau trong phim Sống cùng lịch sử và sau đó họ cũng ly hôn chóng vánh với scandal về “người thứ ba” xen vào hôn nhân, Thu Quỳnh đã chọn cách im lặng và nuôi con trai một mình. Nữ diễn viên mạnh mẽ đứng lên sau đổ vỡ hôn nhân và chứng minh bằng những vai diễn rất ấn tượng trên màn ảnh nhỏ.

Thu Quỳnh chia sẻ rất nhiều hình ảnh của con trai và cảm xúc đặc biệt của một người đẹp làm mẹ đơn thân trên trang cá nhân Ảnh: FBNV

Đến nay con trai của Thu Quỳnh đã 5 tuổi. Cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh của bé Be và những dòng status đầy sự tự tin khi làm mẹ đơn thân: “Làm single mom có buồn không? Nếu bạn có một cậu con tinh nghịch và hay tạo ra những trận cười nắc nẻ cho mẹ thì không đâu. Lúc nào cu Be cũng bày trò, đi quay cả đêm mệt nhoài mà mới sớm tinh mơ cu cậu đã kéo mẹ dậy tập thể dục. Nhưng nhìn style thể dục hài hước của cậu chàng, Quỳnh tỉnh cả ngủ và cười no cả bụng. Hay mấy lúc phụ mẹ nấu ăn, món ăn nào cũng được cu Be mix vào đủ thứ, tạo ra mùi vị thật “lạ” nhưng đầy gia vị tiếng cười cho cả hai mẹ con… Đôi khi thấy mẹ mệt hay cáu, cu cậu chốc chốc chạy lại ôm một cái và bảo “Be yêu mẹ Tít nhất trên đời…”. Phụ nữ mà nghe “đàn ông” rót mấy lời đường mật như vậy thì dễ gì không đổ, phải không nào?".

Đối với Thu Quỳnh, chính những tiếng cười giòn tan, vô tư của con là động lực giúp cô lựa chọn thái độ sống tích cực để mạnh mẽ vượt qua những giai đoạn khó khăn.