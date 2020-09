'Nhà thiết kế tương lai nhí’ bất ngờ loại thí sinh tiềm năng

Ở tập trước, các thí sinh của đội huấn luyện viên Ruby Phạm phải lần lượt thuyết trình và trình diễn mẫu thiết kế trước hội đồng ban giám khảo. Trong số đó, Nguyễn Ngọc Trang Anh là thí sinh có phần thể hiện nổi bật với mẫu thiết kế được đánh giá mang tính ứng dụng cao và có tính thương mại hiệu quả trong ngành công nghiệp thời trang. Mẫu váy do Trang Anh thiết kế có phom dáng thanh lịch, điểm nhấn nằm ở phần cầu vai được điểm xuyến bằng bông hoa cách điệu, tay áo phủ dài nhã nhặn. Còn nhỏ tuổi nhưng thí sinh nhí đã rất đầu tư và chăm chút vào các chi tiết khiến mẫu đầm dạ hội lộng lẫy.

Nhà thiết kế Hoàng Minh Hà yêu cầu chấm bản phác thảo do sự khác biệt giữa bản vẽ và sản phẩm thực tế. Tuy nhiên hoa hậu Hương Giang lại không đồng tình, cô cho rằng có sự thay đổi phom dáng, đây là điều ban giám khảo mong đợi sau 2 bộ sưu tập an toàn của 2 huấn luyện viên Hà Nhật Tiến và Ruby Phạm. Host Hoàng Yến cho rằng ý kiến của Hương Giang không công bằng cho các thí sinh nhí. Nhà thiết kế Sỹ Hoàng đã giảng hòa, ông cho biết: “Từ ý tưởng ban đầu đến sản phẩm là quá trình sáng tạo không ngừng, tạo ra các sản phẩm tốt nhất, nên vấn đề này bình thường”. Kết quả tập này đội chiến thắng là đội nhà thiết kế Phan Quốc An khi có những thí sinh xuất sắc của vòng thi. Thí sinh Khánh Linh (đội nhà thiết kế Hà Nhật Tiến), Quỳnh Anh và Trang Anh (đội nhà thiết kế Ruby Phạm) phải dừng lại. Nhà thiết kế Hà Nhật Tiến cho rằng anh không đồng ý và không vui với quan điểm của ban giám khảo so với định hướng anh vạch ra cho thí sinh của mình. Nhà thiết kế Ruby Phạm cho biết kết quả chưa chính xác với thực tế, tại sao lại loại cùng lúc 2 thí sinh của đội mình. Bên cạnh đó, thiết kế áo dài của Trang Anh với sự hỗ trợ của mẫu nhí Cherry An Nhiên cũng nhận được sự quan tâm, yêu thích của khán giả truyền hình. Vì vậy, kết quả loại của tập 13 khiến cho nhiều người rất bất ngờ.