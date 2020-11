Nhạc sĩ Lê Anh Thuỷ ra mắt ca khúc tưởng niệm 13 chiến sĩ Rào Trăng

Lời bài hát ý nghĩa này được nam nhạc sĩ lấy cảm hứng từ tứ thơ Bùi Tiến và được gửi tới ca sĩ Đinh Hiền Anh. Ca khúc là niềm trăn trở của anh khi theo dõi, cập nhật báo chí từng phút với hi vọng có một phép màu nào đó sẽ đến với các chiến sĩ Thừa Thiên-Huế. “Tôi viết ca khúc này trong ba tiếng kể từ khi nghe tin các anh đã không may về với đất mẹ. Các bác các anh cũng là cha, là con, là trụ cột trong gia đình vậy mà giờ đây vì nhiệm vụ, vì nước vì dân mà nằm xuống. Không mất mát gì đau thương hơn, sự hi sinh của các bác các anh là sự thiêng liêng nhất. Bản thân tôi là một nhạc sĩ nhưng đồng thời cũng là một quân nhân đứng trong hàng ngũ quân đội, vì vậy khi thấy những người đồng đội của mình hi sinh tôi rất đau lòng. Tôi tha thiết xin được chia buồn cùng gia đình các bác, các anh”, nhạc sĩ Lê Anh Thuỷ xúc động.

Sau khi viết ca khúc này, nam nhạc sĩ đã gửi đi cho nhiều ca sĩ để lan toả niềm tiếc thương vô hạn không chỉ của mình anh mà còn của nhiều người dân gửi tới gia đình các chiến sĩ và người dân. Thông điệp này của anh đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ phía các nghệ sĩ như: Đinh Hiền Anh, Huyền Trang, Phạm Thuỳ Dung và cả những cán bộ chiến sĩ của Đoàn Văn công Quân khu 1, nơi nhạc sĩ Lê Anh Thuỷ hiện đang công tác. Ca khúc Rào Trăng thương nhớ sau đó đã được lan toả và biểu diễn rất nhiều trong các chương trình lớn trên toàn quốc.

Ca sĩ Đinh Hiền Anh là người đầu tiên tung bản audio ủng hộ sáng tác này ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, nhạc sĩ Lê Anh Thuỷ từng thành công gửi lời tri ân tới các y bác sĩ ở tâm dịch Covid-19 bằng sáng tác cộng đồng mang tên Cảm ơn những ngôi sao tuyến đầu. Ca khúc được Hoa hậu Áo dài 2019 - Tuyết Nga, cầu thủ Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, MC Công Tố, Đinh Quang Đạt… thể hiện đầy xúc động, nhận được phản ứng tích cực của khán giả với 600.000 lượt xem trên YouTube. Điều này khiến nhạc sĩ Lê Anh Thuỷ vô cùng xúc động, giữ vững niềm tin rằng âm nhạc là cách tốt để xoa dịu nỗi đau hay mất mát. Anh luôn mong sẽ được nhiều hơn những tâm hồn đồng điệu có thể thấu hiểu và ủng hộ những sản phẩm tâm huyết, chắp bút cho người nghệ sĩ trên chặng đường hoạt động nghệ thuật âm thầm mà ý nghĩa.