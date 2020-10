Nhạc sĩ Minh Vy: ‘Quốc Đại chỉ cần đứng im cho Cẩm Ly ‘nhéo’ là thành công’

Gia đình Kardashian - Jenner thông báo chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With the Kardashians sẽ kết thúc vào năm 2021. Hiệu ứng của 20 mùa show này đã tạo nên trào lưu 'nổi tiếng dù không làm gì cả'.