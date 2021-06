Nhan sắc người đẹp được chọn vào vai Bạch Tuyết bản live-action

Rachel Zegler sinh năm 2001, lần đầu diễn xuất trong tác phẩm West Side Story của "ông hoàng" phim kinh dị Steven Spielberg. Rachel Zegler đã đánh bại hơn 30.000 thí sinh cho vai chính Maria khi chỉ mới là một học sinh trung học 17 tuổi. Không dừng lại ở đó, tài năng trẻ này còn tham gia "bom tấn" siêu anh hùng của Vũ trụ Điện ảnh DC Shazam! Fury of the Gods.

Marc Webb và nhà sản xuất đã mất nhiều tháng cho khâu tuyển diễn viên, đặc biệt là nhân vật chính Bạch Tuyết. Một số nguồn tin cho biết ê-kíp Bạch Tuyết bản người đóng vô cùng ấn tượng trước các buổi thử vai của Rachel Zegler và những cảnh quay xuất sắc của cô trong West Side Story cũng góp phần khiến Disney chọn ngôi sao 20 tuổi vào vai Bạch Tuyết.

Snow White and the Seven Dwarfs ( Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn ) là bộ phim hoạt hình đầu tiên của Disney dựa trên truyện cổ tích Anh em nhà Grimm, được phát hành vào năm 1938, góp phần giúp nhà Chuột nổi tiếng. Nguồn tin cho biết Bạch Tuyết bản người đóng sẽ thêm thắt nhiều tình tiết cũng như bổ sung nhiều bản nhạc hơn so với bản gốc. Benj Pasek và Justin Paul - bộ đôi từng đoạt giải Oscar cho La La Land, The Greatest Showman, Dear Evan Hansen đảm nhận phần âm nhạc cho phim.