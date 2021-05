Nhan sắc người đẹp Thái Lan đóng vai ma nữ trong 'Girl from Nowhere'

Được biết Nanno trong tiếng Thái Lan có nghĩa là "con gái thần quỷ". Trong Girl from Nowhere, Nanno là nữ sinh trung học, không rõ nhân dạng thật. Xuyên suốt các phần, Nanno lúc là nạn nhân, lúc là nguồn cơn của tội lỗi. Girl from Nowhere gây được tiếng vang lớn nhờ đào sâu vào các vấn đề như tình dục chốn học đường, sự thờ ơ của các thầy cô trước nỗi đau của học sinh, bạn học đâm chém nhau vì ghen ghét...

