Nhiều tin đồn bậy bạ khiến gia đình và bà xã nghệ sĩ Chí Tài rất buồn

Bên cạnh đó, Thúy Nga cũng cho biết do quy định bên Mỹ nên người nhà không có quyền trực tiếp đến sân bay để làm thủ tục đưa thi hài danh hài về. Thay vào đó, phía đại diện nhà quàn được ủy quyền sẽ đảm nhận công việc này. Bên cạnh đó, Thúy Nga khóc nức nở cho biết việc tổ chức tang lễ cho nam danh hài có thể gặp nhiều khó khăn: “Năm nay do dịch Covid-19 nên chuyện thăm viếng tang lễ rất hạn chế, không đơn giản đâu. Tôi rất hoang mang rằng liệu đến ngày thăm viếng anh Chí Tài có được hay không. Ở California, dịch bùng rất mạnh, đợt vừa rồi, danh ca Thái Thanh mất, bản thân tụi tôi cũng không được thăm viếng. Chỉ có gia đình cô ấy và trung tâm Thúy Nga vào... Nhưng kỳ nay, tôi hi vọng rằng tang lễ anh ấy sẽ có sự tham gia của đồng nghiệp, những khán giả yêu thương anh… Tôi rất muốn đến thăm anh Tài, thăm chị Loan nhưng những điều đó chưa được ngay lúc này. Gia đình người ta còn chưa được gặp anh Tài nữa thì làm sao tôi được…”.