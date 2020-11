Những ứng viên sáng giá cho ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2020

Phù Bảo Nghi (SBD 069) là ứng viên nổi bật tại cuộc thi nhờ vẻ đẹp khỏe khoắn. Cô cao 1,69m, số đo ba vòng 82-62-95, vào Top 5 Người đẹp thể thao. Người đẹp thuộc nhóm thí sinh có thành tích ấn tượng khi vừa đỗ ba trường đại học danh tiếng ở Mỹ là Hult International Business School, University of New Hampshire và University of Massachusetts Boston. Cô có điểm thi TOEFL là 107 (đọc 25/30, nghe 29/30, nói 27/30 và viết 26/30)

Ảnh: BTC