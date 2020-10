Noo Phước Thịnh bất ngờ hé lộ dự án mới

Tháng 9 vừa qua, Noo Phước Thịnh tái xuất đầy ấn tượng với MV Em đã thương người ta hơn anh cùng dự án đêm nhạc live mang chủ đề NOO's Chill Night. Khẳng định trở lại với âm nhạc cùng rất nhiều cảm hứng, Noo Phước Thịnh tiếp tục khiến fan choáng ngợp khi hé lộ hình ảnh “nhá hàng” cho sản phẩm tiếp theo trong năm 2020.

Liệu Noo Phước Thịnh sẽ kể tiếp câu chuyện trong MV Em đã thương người ta hơn anh, hay đây lại là một pha “bẻ lái” cực gắt từ nam ca sĩ? Tất cả sẽ được hé lộ vào ngày 27.10 trên kênh YouTube chính thức của Noo Phước Thịnh

Cụ thể, trên Fanpage, Noo Phước Thịnh đã chia sẻ một teaser poster hình ảnh chiếc hồ cá, đằng sau là bóng dáng mờ ảo, đầy ma mị của nam ca sĩ cùng dòng chữ “Noo Phước Thịnh 27.10.2020”.

Ngay lập tức, rất nhiều suy đoán được đưa ra, các fan của Noo Phước Thịnh cho rằng nam ca sĩ đang rục rịch chuẩn bị ra mắt phần 2 của MV Em đã thương người ta hơn anh. Bởi nếu như tinh ý, không ít người sẽ dễ dàng nhận ra hình ảnh hồ cá trong teaser poster này đã từng xuất hiện trong phần 1 của MV Em đã thương người ta hơn anh.

Nhiều người dự đoán Noo Phước Thịnh có khả năng cao sẽ cho phát hành phần 2 MV Em đã thương người ta hơn anh Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là trong hồ cá lần này lại xuất hiện một con cá ngựa đầy bí ẩn khiến fan vô cùng tò mò. Cuối cùng, việc Noo Phước Thịnh bỏ ngỏ dòng chữ “Do you want to continue...” ở cuối MV trước càng khiến nhiều khán giả hi vọng đây sẽ là phần tiếp theo của câu chuyện tình yêu éo le và bi kịch giữa Noo Phước Thịnh cùng hai bạn diễn. Ngoài phần hình ảnh, cốt truyện, người hâm mộ cũng rất tò mò liệu Noo Phước Thịnh sẽ chọn bài hát nào để lồng ghép vào MV một cách hiệu quả nhất.