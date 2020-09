Trên đà #1 trending, MV mới của Noo Phước Thịnh bất ngờ bị YouTube “tuýt còi“

Tròn 3 ngày sau khi phát hành MV Em đã thương người ta hơn anh , Noo Phước Thịnh liên tiếp gặt hái những thành tích như đạt top 1 iTunes Việt Nam, vào top 3 thịnh hành YouTube Việt Nam với hơn 3 triệu lượt xem.

Tối 12.9.2020, MV Noo Phước Thịnh bất ngờ bị ẩn khỏi top trending của YouTube Việt.

Tuy nhiên, khi đang trên đà leo lên vị trí top 1 thì vào tối 12.9.2020, MV Em đã thương người ta hơn anh bất ngờ bị ẩn khỏi top trending của YouTube Việt. Nhiều người đoán rằng có lẽ do MV có nhiều cảnh đánh đấm, bắn giết trong đó có cảnh nữ chính (do Thu Anh thủ vai) bắn súng vào nhân vật do Ji Hyuk Lim thủ vai hay những cảnh nóng bỏng, thân mật giữa các nhân vật.

MV có khá nhiều cảnh mùi mẫn

Sáng 13.9.2020, MV đã quay lại top trending

Đến sáng 13.9.2020, MV Em đã thương người ta hơn anh đã trở lại vị trí top 3 thịnh hành YouTube Việt Nam như cũ.

Điều gì đã xảy ra? Mời khán giả theo dõi video clip.