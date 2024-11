Tiến Luật tiết lộ lý do liên tục nịnh vợ trên sóng truyền hình

Xuất hiện trên sóng ON TRENDING của Báo Thanh Niên, Tiến Luật được khán giả hỏi về lý do có những màn nịnh vợ công khai trên sóng truyền hình và phản ứng của Thu Trang trước động thái "bất thường" của anh. Nam diễn viên phim Con Nhót mót chồng thản nhiên chia sẻ lý do đằng sau khiến trường quay bật cười. Cường Seven phải thường xuyên đề nghị chương trình cắt những phần "nhạy cảm" để bảo vệ đàn anh, mong Thu Trang không xem được những phân đoạn này.



