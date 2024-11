Hai concert 'Anh trai': Fan 'vượt chông gai' để có vé, giá vé 'chợ đen' tăng theo giờ

10 giờ sáng 12.11, concert Anh trai vượt ngàn chông gai chặng Hưng Yên chính thức mở bán trên một nền tảng phân phối vé. Đây là đêm diễn thứ hai của chương trình đình đám này sau đêm diễn thành công tại TP.HCM vào 19.10. Đêm thứ hai có giá vé từ 800.000 đồng đến 8 triệu đồng. Chỉ qua vài phút mở bán, hệ thống rơi vào tình trạng tê liệt vì lượng truy cập quá đông, số tài khoản ở trạng thái xếp hàng chờ đến lượt mua vé lên đến cả trăm ngàn.

Nhiều người tìm đến "chợ đen" để mua vé đêm nhạc Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai Ảnh: Đông Dương

Sau gần 1 tiếng, hệ thống chính thức thông báo toàn bộ vé đã được bán hết. Việc concert 2 của Anh trai vượt ngàn chông gai "cháy vé" quá nhanh khiến đông đảo fan ngỡ ngàng lẫn bất lực vì không thể mua được vé. Một số người hâm mộ than trời khi bấm mua vé thành công nhưng bị hủy vì lỗi web.

Fan 'vượt ngàn chông gai' để có vé concert

Thảo Mộc (Hà Nội) sẵn sàng cho cuộc chiến săn vé từ sớm. Chị vào web bán vé từ lúc 9 giờ 30 nhưng cũng phải xếp sau hơn 100.000 người. Cuối cùng, Thảo Mộc không mua được vé và quyết định thử tham gia các hình thức rút thăm may mắn nhận vé thông qua những nhà tài trợ chương trình.

Chị Ngọc Yến (TP.HCM) cũng cho hay bản thân không thể vào nổi sơ đồ bán vé trên web vì quá tải dù đã mở cùng lúc đến 3 thiết bị, đến khi vào được thì không còn vé nào. “Tôi đúng kiểu “vượt ngàn chông gai” để mua vé. Hiện tôi cân nhắc đến mua lại vé của người khác, nhưng hoang mang vì sợ bị lừa. Giá vé bán lại cũng cao hơn giá gốc rất nhiều”, chị Yến chia sẻ.

Fan của hai show "anh trai" mòn mỏi săn vé concert Ảnh: BTC

Tìm đến 'vé chợ đen'

Thị trường vé “chợ đen” trên các mạng xã hội bắt đầu hoạt động năng nổ từ trưa 12.11. Trên Facebook, Threads… nhiều phe vé xuất hiện và đưa ra hàng loạt sự lựa chọn đa dạng với mức giá cao hơn 300.000 đồng đến vài triệu đồng mỗi vé. Thậm chí, có người còn chào mời theo hình thức đấu giá, người mua nào đưa ra mức giá cao hơn thì bán cho người đó.

Sự nhộn nhịp đi kèm với rủi ro. Nhiều tài khoản mới lập ra chỉ để rao bán vé, không ai đảm bảo độ uy tín. Mỗi giờ trôi qua, giá vé chợ đen lại từ từ tăng lên một chút. Đông đảo người hâm mộ Anh trai vượt ngàn chông gai khuyên nhau nên bình tĩnh, không nên lao vào mua “vé chợ đen” có rủi ro cao. Đồng thời, các hội nhóm mua/bán vé concert ở Facebook cũng liên tục cảnh báo các loại giao dịch mập mờ, cập nhật danh sách hàng trăm tài khoản từng lừa đảo… để người mua lưu ý.

Không ít người mất tiền vì các thủ đoạn lừa đảo

Tương tự, tình huống phe vé lộng hành cũng xảy ra với concert Anh trai say hi tại Mỹ Đình, Hà Nội. Thời điểm show này “cháy vé”, những loại vé nội bộ, vé nhà tài trợ không rõ nguồn gốc… được “hét giá” tràn lan trên các mạng xã hội. Vài khán giả tiết lộ bị lừa vài triệu đồng vì mua lại vé từ bên thứ ba do thất bại trong cuộc chiến giành tấm vé chính thức. Hiện nhiều fan vẫn đang săn lùng vé concert Anh trai say hi tại Hà Nội và Anh trai vượt ngàn chông gai tại Hưng Yên khiến thị trường “vé chợ đen” bát nháo.