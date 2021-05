NSND Kim Xuân: Thời trẻ từng hoãn sinh con vì sợ mất sự nghiệp

Trong chương trình, nghệ sĩ Kim Xuân cho biết vấn đề kinh tế chính là nguyên nhân chi phối hạnh phúc gia đình của bà tại thời điểm cuộc hôn nhân có dấu hiệu đi xuống và cần phải được “thổi lửa”. Trong giai đoạn những năm 80 - 90, công việc nghệ thuật không có nhiều cơ hội vì chỉ có một sân khấu sáng đèn. Thậm chí, khi có ý định sinh con, diễn viên Có căn nhà nằm nghe nắng mưa phải cân nhắc nhiều bởi bà sợ sẽ mất tới 3,5 năm để chăm con. Theo nữ nghệ sĩ, như thế sẽ mất ngay vai chính vào tay người khác. Còn nếu sinh liền 2 đứa thì sẽ mất tổng cộng 7 năm và coi như nghiệp diễn viên sẽ mất hết.

NSND Kim Xuân thừa nhận tiền chính là vấn đề chi phối hạnh phúc gia đình của bà thời trẻ Ảnh: BTC

Theo quan sát của NSND Kim Xuân, những gia đình cùng lứa với bà thường chỉ sinh một con, vì thời buổi đó làm một nghề thì không đủ tiền để nuôi sống gia đình. Với nữ nghệ sĩ, bà phải làm thêm công việc buôn bán quần áo ban ngày, bên cạnh đam mê chính là diễn viên ở sân khấu kịch vào ban đêm. Chồng của nữ nghệ sĩ ngoài thời gian làm công nhân viên chức thì còn chăm sóc con cái và đưa đón Kim Xuân đi diễn. Dù cuộc sống khó khăn đủ bề nhưng chưa bao giờ hai vợ chồng nghĩ tới chuyện ly hôn.

Để xây dựng ngôi nhà hạnh phúc như hiện tại, NSND Kim Xuân cho biết đây là sự chung sức của cả hai vợ chồng, góp nhặt từng chút một theo thời gian để hoàn thiện. “Có những lúc mưa to gió lớn, nhà có dột, gió có thổi vào bạn sẽ bị lạnh nhưng cần biết rằng trong ngôi nhà ấy có hai người cùng chịu với nhau, bạn hi sinh và nửa kia cũng hi sinh. Chúng ta cùng trải qua những phong ba bão tố thì sau này những cơn gió nhẹ thoảng qua cũng chỉ làm mát thôi chứ không đủ sức phá vỡ căn nhà ấy nữa”, nữ nghệ sĩ bộc bạch.

Diễn viên Dù gió có thổi ở hiện tại có cuộc sống hôn nhân viên mãn. Con trai bà cũng theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật Ảnh: BTC

Tiếp tục câu chuyện, MC Ngô Như Quỳnh đưa ra một vấn đề sâu hơn là ngoài việc “thắp lửa” thì làm thế nào để nhen nhóm lại một cuộc hôn nhân sắp tàn. Đối chiếu với gia đình mình, NSND Kim Xuân tâm sự mâu thuẫn lớn nhất khiến hai vợ chồng phải mất rất nhiều thời gian để thấu hiểu và hâm nóng lại đó là việc bà bỏ công việc ổn định ở đoàn hài Bảo Quốc để đến với một bến đỗ mới là sân khấu thể nghiệm 5B, dù không hề nhận được thù lao. Giải thích cho quyết định táo bạo này, NSND Kim Xuân chia sẻ vở Cõi tình của tác giả Huỳnh Phúc Điền khi ấy đã quyến rũ bà một cách lạ thường, khiến nữ khách mời chấp nhận cãi vã lớn với chồng để được diễn tác phẩm này.

Sự việc này khiến hai vợ chồng NSND Kim Xuân giận nhau. Đến nhiều năm sau, khi nhắc lại thì chồng bà vẫn tiếc nuối. Nhưng những thành quả tốt đẹp mà quyết định ấy mang đến đã giúp cho diễn viên Dù gió có thổi hiểu ra và mối quan hệ giữa hai người dần bớt căng thẳng.

Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A đánh giá để có được một cuộc hôn nhân bình yên như NSND Kim Xuân là điều không hề dễ dàng mà cần có sự đấu tranh với cái tôi ở mỗi cá nhân. Theo cô, để giữ được lửa trong hôn nhân thì trước tiên cần chuẩn bị nguyên liệu là những vốn liếng, kinh nghiệm sống của bản thân và quan trọng nhất là phải biết hài lòng với “ngọn lửa” của gia đình mình. Chương trình Chuyện cuối tuần với khách mời là nghệ sĩ Kim Xuân dự kiến lên sóng ngày 8.5 trên VTV9.