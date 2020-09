NSND Minh Vương lên tiếng sau phát ngôn đòi ‘chấm rớt’ NSND Thanh Sang, Mỹ Châu

Chương trình Chuông vàng vọng cổ 2020 vừa khép lại với đêm chung kết hôm 27.9. Ở chặng cuối, vượt qua hàng trăm thí sinh dự thi, ba nhân vật nổi bật nhất cùng tranh tài gồm: Nguyễn Quốc Nhựt (Long An), Võ Hoàng Dư (Long An) và Lê Văn Hậu (An Giang). Cuối cùng, thí sinh Nguyễn Quốc Nhựt (Long An) đã xuất sắc giành giải thưởng Chuông vàng.

Kết quả này được Hội đồng nghệ thuật cân nhắc và đưa ra quyết định dựa trên 2 phần thi là biểu diễn trích đoạn và bốc thăm hát một bài vọng cổ. Phía ban giám khảo chuyên môn gồm NSND - tiến sĩ Bạch Tuyết , NSND Minh Vương và NSND Thanh Tuấn. Bên cạnh đó, chương trình cũng quy tụ nhiều giám khảo khách mời như: NSND Triệu Trung Kiên, NSƯT Hồ Ngọc Trinh và nghệ sĩ Võ Thành Phê.

NSƯT Hữu Quốc phản biện khi các giám khảo cho rằng thí sinh của mình được "đo ni đóng giày", biểu diễn quá an toàn Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý, phần thi thứ hai của thí sinh Hoàng Dư thuộc đội NSƯT Hữu Quốc để lại nhiều tranh luận trong Hội đồng nghệ thuật. Sau khi kết thúc tiết mục Thương nhớ đồng bằng, nam thí sinh được các nghệ sĩ phản hồi khá tích cực. NSND Minh Vương bày tỏ: “Giọng ca truyền cảm, ngọt nhưng cách vẫn vậy, vẫn an toàn. Sau này em không còn thi nữa mà ra ngoài ca, em có quyền bứt phá, tự tin và tạo mới cách ca thì khán giả sẽ nhớ đến giọng ngọt ngào của em”. Đồng quan điểm với đồng nghiệp, cả NSND Thanh Tuấn và NSND cũng nhận xét thí sinh đội Hữu Quốc biểu diễn quá “an toàn”.

Chứng kiến màn nhận xét của Hội đồng nghệ thuật, NSƯT Hữu Quốc trải lòng: “Đồng hành với các bạn trong chương trình là một hành trình dài với nhiều kỷ niệm. Cả ba em, em nào đoạt Chuông vàng thì các anh, chị cũng đều vui cả vì chúng ta cố gắng hết sức mình”. Chưa dừng lại ở đó, nam nghệ sĩ còn lên tiếng phản biện: “Trước khi cuộc thi kết thúc, Hữu Quốc nhớ những lời dạy của các thầy cô ngày xưa. Trong sân khấu cải lương có nhiều nghệ sĩ thành danh qua bài vọng cổ, có người hát chồng, có người hát cấn và có những giọng hát hát rất trầm như NSƯT Mỹ Châu hoặc cố nghệ sĩ NSƯT Thanh Sang. Nếu như chúng ta yêu cầu cô Mỹ Châu hay chú Thanh Sang hát cao lên thì điều đó rất khó phải không. Và Hoàng Dư, với chất giọng mùi và tình cảm, nếu như không “đo ni đóng giày” cho bạn mà phải bắt bạn phiêu lưu, mạo hiểm thì Hữu Quốc cho rằng đó chính là một trong những điều giết chết bạn Hoàng Dư”.

NSND Minh Vương cho rằng quán quân Chuông vàng vọng cổ phải có giọng ca toàn vẹn, đáp ứng nhiều yếu tố Ảnh: Chụp màn hình

Ngay lập tức, NSND Minh Vương phản hồi: “Cho tôi nói thêm ý của Hữu Quốc. Đây là cuộc thi ca vọng cổ. Ca thì chúng tôi phải tìm giọng ca trầm, bổng, chuẩn, chắc nhịp. Chứ còn bây giờ nói Mỹ Châu vô đây thi mà ca trầm, bổng không có thì tôi không thể nào chấp nhập được, rớt sớm”. Trước phản ứng của nam giám khảo, NSƯT Hữu Quốc nói thêm: “Xin cảm ơn NSND Minh Vương rất nhiều, em Dư cũng có chồng lên hai câu vọng cổ”. Tại đây, giọng ca vở Tô Ánh Nguyệt bác bỏ: “Không, không. Câu vọng cổ rất quan trọng. Bây giờ, anh Thanh Sang hay Mỹ Châu hay gì, vân vân, ngoài cuộc thi thì ca như thế nào cũng được để vào lòng khán giả, có thể ca cao, thích trầm, thích bổng. Nhưng đây là cuộc thi, chúng tôi phải tìm giọng ca toàn vẹn, đầy đủ thì mới là Chuông vàng vọng cổ”.