NSƯT Bảo Quốc được bà xã 'hộ tống' đi tiêm vắc xin Covid-19

Trên trang YouTube cá nhân, nghệ sĩ Bảo Quốc gây bất ngờ khi đăng tải video đi tiêm vắc xin Covid-19 tại Mỹ hôm 13.1 (giờ địa phương). Xuất hiện cùng ông trong đoạn clip còn có bà xã và vợ chồng con gái Hồng Loan. Các thành viên trong gia đình cùng "hộ tống" nam nghệ sĩ đến điểm tiêm phòng tại bang California.

Sau khi trải qua nhiều khâu thủ tục, NSƯT Bảo Quốc cũng được gọi đến tiêm chủng. Ông bày tỏ vui mừng khi được hỗ trợ tiêm vắc xin ngay thời điểm dịch bệnh đang bùng phát nghiêm trọng. Sau khi được tiêm, nam diễn viên phải ở lại điểm tập trung 15 phút nhằm theo dõi sức khỏe , đảm bảo cấp cứu kịp thời nếu có phản ứng phụ. Bên cạnh đó, phía này còn đưa ra lịch hẹn, yêu cầu ông tiêm thêm một mũi nữa sau 4 tuần.

Nghệ sĩ Bảo Quốc vui mừng khi đủ điều kiện đăng ký tiêm vắc xin Covid-19 Ảnh: Chụp màn hình

Chia sẻ về sự việc, nghệ sĩ Bảo Quốc cho biết: “Tôi rất vui và cũng hồi hộp vì sợ đau. Nhưng đau mà vui, có sự yên tâm. Nhưng có chích ngừa rồi thì mình vẫn phải cẩn thận, tự bảo vệ bản thân cho chắc ăn. Càng kỹ thì càng an tâm”. Ngoài ra, ông cũng tiết lộ khu vực tiêm chủng được giám sát và quản lý nghiêm ngặt bởi đội ngũ cảnh sát. Mọi thủ tục đều được thực hiện nhanh chóng và bài bản.

Sau thời gian chờ đợi, Hồng Loan háo hức thông báo đến người hâm mộ sức khỏe cha cô ổn định. Về phía nam danh hài, ông nói thêm: “Sau khi chích xong, tôi thấy bình thường. Người ta làm việc rất chu đáo, có hẳn người giám sát, nhắc nhở người dân khi đã chờ đủ 15 phút. Lúc làm thủ tục, họ hỏi rất kỹ tình trạng sức khỏe, thông tin cá nhân…”.

Trước sự thắc mắc của khán giả về việc tại sao chỉ mỗi nghệ sĩ Bảo Quốc được tiêm phòng, nghệ sĩ Hồng Loan tiết lộ: “Tôi cũng có hỏi cho mẹ, nhưng hôm qua chỉ đăng ký được cho cha, chứ chưa cho mẹ được. Người ta bảo phải canh để lấy hẹn lại. Tuy nhiên, người ta chưa hẹn liền vì số lượng quá đông…”.

Gia đình nghệ sĩ Bảo Quốc vui mừng đưa ông đến điểm tiêm chủng Ảnh: Chụp màn hình

Chia sẻ với Thanh Niên, con gái NSƯT Bảo Quốc nói thêm: "Bang California bắt đầu chích cho người trên 65 tuổi, đăng ký thủ tục online. Do rất nhiều người đăng ký nên mạng kẹt liên tục, tôi may mắn đăng ký được cho cha, hoàn toàn miễn phí, chính phủ chi trả hết. Hiện tại, gia đình tôi hạn chế đi ra ngoài, chỉ đi những lúc cần thiết thôi và đeo khẩu trang để giữ khoảng cách. Ba mẹ của tôi thì tuyệt đối không đi đâu hết. Chúng tôi cũng uống nhiều Vitamin C, D... để tăng đề kháng".

Cùng thời điểm trên, ca sĩ Quách Thành Danh cũng gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh đi tiêm vắc-xin Covid-19 cùng bà xã tại tiểu bang Texas. Cụ thể, anh bộc bạch: “Hai vợ chồng chờ gần 6 tiếng mới được chích vắc-xin Covid-19. Đợi mũi thứ hai nữa là bớt được lo lắng phần nào. Mong có nhiều vắc-xin để mọi người ai cũng được chích. Chúc cả thế giới bình an”.

Vợ chồng Quách Thành Danh được tiêm chủng Ảnh: FBNV

Trao đổi thêm với Thanh Niên, giọng ca Tôi là tôi nói: "Hay tin thành phố mình sống cho đăng ký tiêm vắc-xin nên tôi đăng ký và may mắn được chấp nhận. Họ chỉ cho tiêm có 2 ngày thôi, từ 12-13.1. Tiêm xong họ cho giấy hẹn 1 tháng sau quay lại tiêm mũi thứ hai. Bên này, sau khi tiêm hết cho lượng người đã đăng ký, nếu họ còn thuốc thì tiêm luôn cho những người xếp hàng chờ bên ngoài. Thủ tục khá mất thời gian vì phải qua nhiều bước, nhập thông tin mới được".

Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng tiết lộ tình trạng sức khỏe ổn định sau khi tiêm vắc-xin Covid-19, anh nói: "Sau khi tiêm xong, chỗ tiêm ngừa hơi đau tí và kéo dài qua nay vẫn chưa hết".