Nữ chính 'Người ấy là ai' bị bạn trai chia tay vì là người chuyển giới

Mới đây, nhà sản xuất Người ấy là ai gây chú ý khi đăng tải đoạn clip hé lộ nữ chính trong tập 7. Cô tên là Nguyễn Vũ Hà An, đến từ Hải Phòng. Gây chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp, nữ chính tự nhận mình là người vui vẻ, hòa đồng, lạc quan. Tuy nhiên, phía sau đó lại là một câu chuyện tình buồn khi cô từng được người yêu quan tâm song lại giấu chuyện mình là người chuyển giới . Mãi cho đến khi anh đề nghị “về chung một nhà", nữ chính quyết định công khai khiến bạn trai rời đi. Điều đó làm người đẹp Hải Phòng dằn vặt trong một thời gian dài.

Chia sẻ trong chương trình, Hà An xúc động tâm sự: “Sau khi chuyển giới, tôi trở về giống như một cái cây khát nước, luôn mong chờ hạnh phúc đến với mình. Anh ấy rất thương tôi, điều đó rất là rõ. Trong quá trình quen, tôi cứ nghĩ mình là một cô gái rồi nên không thích nói bản thân là ai. Người ta không phát hiện ra và cũng không hỏi. Đến hôm anh ấy nói rằng rất thích trẻ con và muốn tiến tới việc lập gia đình, tự tôi cảm thấy mình có lỗi và sai rất nhiều. Người ta rất thương yêu và tôi cảm giác mình sai với họ. Tôi đã nói ra sự thật. Tôi với anh đối diện với nhau nhưng không nói gì. Sau đó anh bảo rằng coi như anh ấy chưa nghe thấy gì".

Hương Giang đồng cảm với câu chuyện Hà An mang đến chương trình. Cô mong nữ chính tìm được một người xứng đáng Ảnh: Chụp màn hình

Chia sẻ của nữ chính nhanh chóng nhận được sự đồng cảm của các nghệ sĩ. Hương Giang cho rằng người chuyển giới thường có lý lẽ cho lời nói dối của mình vì sợ chuyện tình đó không thể bắt đầu. “Ngày xưa em cũng y như thế. Nhưng sau này em nhận ra rằng có những vùng phạm vi nó không thuộc về chúng ta, nếu bước vào thì làm khó người khác và lâu dài làm tổn thương mình. Kinh nghiệm đó là nên thẳng thắn từ đầu, dám đối diện với việc ngay cả khi người ta không thể bắt đầu tình yêu đó cho mình. Nghĩa là không phải là vùng thuộc về mình, chúng ta sẽ dành tình cảm đó cho người sau này sẽ tốt hơn", giọng ca Anh đang ở đâu đấy anh chia sẻ.

Chia sẻ thêm với chúng tôi, Hà An cho biết lý do cô quyết định trở thành nữ chính của Người ấy là ai vì khi theo dõi gameshow này qua hai mùa, cô thấy đây là một chương trình truyền nhiều cảm hứng tích cực, thay đổi cách nhìn của mọi người dành cho cộng đồng LGBT. Đồng thời, bản thân người đẹp cũng mong muốn tìm cho mình một hạnh phúc thật sự. “Gia đình, bạn bè vào khen, động viên tôi cố gắng và hoan nghênh tôi khi tham gia chương trình. Tôi cũng đọc hết những bình luận của khán giả. Tôi thấy vui, hạnh phúc khi mọi người chào đón mình. Dù biết rằng trong xã hội còn nhiều mảng tối khi có những người kỳ thị, nhưng gần như là những người xem chương trình này có cái nhìn lạc quan, tích cực hơn khi nhìn nhận vấn đề", Hà An chia sẻ.

Nhan sắc đời thường xinh đẹp của nữ chính tập 7 Người ấy là ai Ảnh: FBNV

Nói về câu chuyện với người bạn trai cũ, Hà An cho biết sau khi cô tiết lộ bản thân là người chuyển giới, anh dường như cắt đứt liên lạc với cô. Bản thân người đẹp cho biết thời điểm quen nhau, cả hai cũng khá kín tiếng nên cô không ngại việc bạn trai cũ bị ảnh hưởng khi chia sẻ câu chuyện này trên sóng truyền hình. “Bây giờ mọi người cũng chẳng thể đoán ra anh ấy là ai nếu như anh ấy không xác nhận”, Hà An thẳng thắn. Đồng thời, nữ chính Người ấy là ai cho biết sau khi chia tay, cô từng trải qua khoảng thời gian dài dằn vặt bản thân khi đã giấu người yêu bí mật về cuộc đời mình.

“Thời điểm đó, tôi cảm giác tội lỗi và chẳng biết được rằng mình đúng hay sai nữa. Tôi không biết mình làm như thế có ác với người ta quá hay không? Đúng là anh ấy buông bỏ tôi một cách dứt khoát và mạnh mẽ, nhưng tôi cũng phải hiểu cho cảm giác của người ta, một chàng trai chưa bao giờ nghĩ mình rơi vào hoàn cảnh như thế. Bản thân tôi cứ dằn vặt với tội lỗi mà mình gây ra với anh ấy. Đến thời điểm hiện tại, tôi cũng thoải mái hơn, đỡ hơn và không còn như trước nữa, còn thời gian đầu tôi áy náy rất nhiều", Hà An chia sẻ thêm.

Khi được hỏi về việc có e ngại khi là một người chuyển giới tham gia gameshow hẹn hò, Hà An thẳng thắn: “Tôi cũng có chút e ngại nhưng bản thân tôi vẫn lạc quan. Bởi vì tôi nghĩ rằng xã hội sẽ có nhiều người khác nhau, có người có cái nhìn khắt khe nhưng cũng sẽ có những người có cái nhìn cởi mở hơn. Tôi nghĩ sẽ có những người phù hợp đến với mình. Bởi vì đây là một chương trình hẹn hò nên tôi nghĩ ban tổ chức sẽ tìm kiếm những người phù hợp cho những người phù hợp".