Lý Nhã Kỳ tham gia 'Người ấy là ai' để tìm người yêu?

Thông qua một bài phỏng vấn với Economic View, Tiêu Chiến đích thân nói lời xin lỗi về lùm xùm phát ngôn thiếu tinh tế trong quá khứ và chuyện fan gây hấn với diễn đàn lưu trữ fanfic AO3 (Archive of Our Own) và Lofter.