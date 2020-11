Nữ diễn viên Bollywood qua đời ở tuổi 30

Theo nhiều nguồn tin, Leena Acharya qua đời hôm 21.11 tại Delhi khi đang ở độ tuổi 30 và sự nghiệp ngày một khởi sắc. Căn bệnh suy thận đã hành hạ thể chất và tinh thần của nghệ sĩ 9X suốt thời gian dài trước khi cướp đi sinh mạng cô. “Bệnh thận của cô ấy đã trở nặng từ một năm rưỡi nay. Mẹ của Leena đã hiến thận cho con gái nhưng cuối cùng vẫn không thể giúp cô qua khỏi cơn bạo bệnh”, diễn viên Worship Khanna từng đóng chung với sao nữ quá cố trong phim Seth Ji tiết lộ với Times of India. Trong một tuyên bố, Worship Khanna tiết lộ Leena Acharya đã có vấn đề sức khỏe từ năm 2015 nhưng cô vẫn giữ thái độ lạc quan, tích cực và chăm chỉ làm việc.

Thông tin về sự ra đi của Leena Acharya thu hút sự chú ý của truyền thông và công chúng Ấn Độ. Trên mạng xã hội , nhiều nghệ sĩ, người hâm mộ lần lượt đăng bài tưởng nhớ ngôi sao đoản mệnh và mong cô được yên nghỉ sau chuỗi ngày đau đớn, khổ sở vì căn bệnh quái ác. Trong một bài viết trên trang cá nhân, biên kịch kiêm diễn viên Abhishek Gautam cho biết bản thân vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của mỹ nhân 9X. Anh ca ngợi Leena là một người bạn tốt, một nghệ sĩ tuyệt vời, luôn hi sinh vì người khác và giúp đỡ họ mỗi khi khó khăn. Diễn viên Rohan Mehraa, người từng hợp tác với cố nghệ sĩ trong Class Of 2020 ngậm ngùi gửi lời tiễn đưa: “Hãy yên nghỉ nhé Leena Acharya. Giờ này năm ngoái, chúng ta còn cùng nhau quay Class Of 2020, sẽ nhớ cô thật nhiều”.