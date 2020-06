Nữ diễn viên xinh đẹp Kristen Bell bị ghép mặt vào nhân vật trong video khiêu dâm

Theo People hôm 11.6, Kristen Bel l vừa có những chia sẻ với Vox về việc bất đắc dĩ xuất hiện trong các thước phim khiêu dâm. Là một diễn viên nổi tiếng, minh tinh sinh năm 1980 vốn quen với việc nhìn thấy khuôn mặt của mình trên màn ảnh. Tuy nhiên chồng cô là tài tử Dax Shepard đã cảnh báo vợ rằng những video khiêu dâm có khuôn mặt của nữ nghệ sĩ đang lan truyền trên mạng. Sao phim The Good Place cho biết cô đã rất ngỡ ngàng khi biết chuyện bởi mỹ nhân 40 tuổi chưa bao giờ quay những thước phim khiêu dâm và càng không đồng ý cho người khác sử dụng hình ảnh của mình với mục đích tương tự. “Tôi thực sự đã bị sốc khi thấy khuôn mặt của mình trong đó. Đúng là gương mặt đó thuộc về tôi, nhưng… thật khó để có thể chấp nhận sự thật rằng tôi đang bị lợi dụng”, Kristen Bell bộc bạch.

Nữ diễn viên nói rằng thậm chí việc cô phải đi thanh minh rằng đó không phải là video của mình cũng là hành động không thể chấp nhận được. Nguyên nhân là bởi cô và hàng ngàn phụ nữ là nạn nhân khác chưa bao giờ cho phép ai đó sử dụng vẻ ngoài của mình chứ chưa kể đến chuyện gương mặt của họ bị đem vào một video khiêu dâm nào đó. Sao phim When in Rome cho biết đây hoàn toàn là hành vi sai trái và cô không chấp nhận điều đó. “Ngay cả khi đoạn phim đó được ghi chú thích rằng "đây không phải cô ấy" thì việc này vẫn thật khó để chấp nhận. Tôi ước rằng internet có trách nhiệm và tử tế hơn trong vấn đề này”, bà mẹ hai con bày tỏ.

Nữ diễn viên chỉ biết được chuyện bản thân trở thành nạn nhân của việc cắt, ghép ảnh, video khi chồng cô vô tình phát hiện ra ẢNH: GETTY

Theo Vox, minh tinh Nữ hoàng băng giá là một nạn nhân của deepfake (một công nghệ tổng hợp hình ảnh con người dựa trên trí tuệ nhân tạo. Kỹ thuật này tạo ra các hình ảnh, video mới dựa trên hình ảnh, video gốc). Theo một báo cáo của Deeptrace, 96% các sản phẩm deepfake mang nội dung khiêu dâm và hầu như những phụ nữ trở thành nạn nhân không đồng ý hoặc không hay biết việc mình bị lợi dụng hình ảnh.

Rất nhiều người đã trở thành nạn nhân của deepfake nhưng không phải ai cũng sẵn sàng lên tiếng. Nhà báo Cleo Abram của Vox cho biết cô đã tiếp cận với khoảng 40 người nổi tiếng khác nhau để phục vụ cho bài viết nhưng không ai ngoài Kristen Bell muốn nói về những trải nghiệm của họ. “Tôi nghĩ rằng chúng ta không nên phớt lờ những vấn đề đang được báo động trên thế giới. Khi các công nghệ mới bắt đầu xuất hiện, chúng ta sẽ gặp rắc rối nếu như không nhận thức được những hậu quả mà chúng có thể mang đến”, nữ diễn viên giải thích lý do cô quyết định lên tiếng. Ngôi sao 40 tuổi tiếp tục: “Tôi cảm thấy bản thân cần có trách nhiệm với vấn đề nan giải này. Tôi hi vọng chúng ta có thể tiếp tục bàn luận về chuyện này và tìm hiểu xem những ai đang bị ảnh hưởng bởi chúng từ đó giúp họ thay đổi”.

Kristen Bell muốn thẳng thắn chia sẻ về vấn đề này để mọi người nhận thức đúng đắn hơn về hậu quả mà công nghệ mang lại cho con người ẢNH: GETTY

Kristen Bell sinh năm 1980, cô là nữ ca sĩ, diễn viên, nhà sản xuất nổi tiếng tại Mỹ. Ngôi sao 40 tuổi được biết đến với các bộ phim như: Deepwater, Forgetting Sarah Marshall, Couples Retreat, When in Rome, You Again, The Good Place… Ngoài ra, cô còn được yêu mến với vai trò lồng tiếng cho nhân vật Anna trong loạt phim hoạt hình tỉ đô Frozen (tựa Việt: Nữ hoàng băng giá). Kristen Bell kết hôn với tài tử Dax Shepard vào năm 2013 và có hai con gái.