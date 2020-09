‘Nữ hoàng nước mắt’ của màn ảnh Nhật qua đời ở tuổi 40

Theo NHK, nữ diễn Yuko Takeuchi được phát hiện trong tình trạng nguy kịch trong nhà riêng ở Shibuya-ku, Tokyo vào rạng sáng 27.9. Truyền thông xứ phù tang cho biết thời điểm được tìm thấy, người đẹp vẫn có dấu hiệu thở và lập tức được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Nguyên nhân cái chết của “nữ hoàng nước mắt” của màn ảnh Nhật Bản được cho là tự tử. Tại hiện trường, không có bất cứ lời nhắn, thư tuyệt mệnh nào mà bà mẹ hai con để lại. Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Nữ diễn viên phim Be with You gây chấn động vì cái chết quá đột ngột. Gần đây, cô ít xuất hiện trước truyền thông

Yuko Takeuchi sinh năm 1980, cô là nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Nhật Bản với danh sách dài những tác phẩm nổi bật từ điện ảnh đến truyền hình . Ra mắt từ năm 1996, cô nổi tiếng với các bộ phim: Asuka, Love and Life in the White, Lunch no Joō, Pride, Flash Forward, Strawberry Night, Miss Sherlock, Be with You… Tác phẩm gần đây nhất của sao nữ quá cố là The Confidence Man JP: Princess ra mắt hồi tháng 7. Với diễn xuất tuyệt vời của mình, bà mẹ hai con đã gặt hái được không ít giải thưởng danh giá. Ngoài ra, Yuko Takeuchi được bình chọn là “nữ hoàng nước mắt” của màn ảnh Nhật năm 2011.