Nữ MC bị chỉ trích kịch liệt vì quá khứ từng bênh vực Ngô Diệc Phàm

Riêng Mã Vi Vi thể hiện sự “bảo bọc” dành cho đàn em một cách bất chấp. Mã Vi Vi khiến dân mạng sốc khi khẳng định chuyện nam thần tượng “ngủ” với fan nữ của anh là một điều vinh hạnh cho cô gái đó. Sau 5 năm và khi Ngô Diệc Phàm đã bị tạm giam vì nghi vấn cưỡng dâm người vị thành niên, chia sẻ thị phi của Mã Vi Vi một lần nữa được lan truyền rộng rãi. Cộng đồng mạng “ném đá” nữ MC kịch liệt, mắng cô vô liêm sỉ, hạ thấp phái nữ, quan điểm sống lệch lạc... Làn sóng chỉ trích Mã Vi Vi lên cao, cô phải khóa phần bình luận trên trang cá nhân.

Hiện dân mạng vẫn đang tạo sức ép buộc Mã Vi Vi xin lỗi. Đáng chú ý, năm ngoái, Mã Vi Vi cũng tham gia vào sự kiện tẩy chay Tiêu Chiến trên mạng, yêu cầu sao phim Trần tình lệnh quỳ gối xin lỗi vì fan cuồng đồng loạt report (báo cáo) và đòi đánh sập hai diễn đàn lưu trữ fanfic (truyện hư cấu do fan viết) là AO3 (Archive of Our Own) cùng Lofter. Cách đây không lâu, người xem lại “dở khóc dở cười” khi Mã Vi Vi lên show Thiên thiên hướng thượng để diễn giải về bạo lực mạng