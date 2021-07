Vì sao lùm xùm đời tư của Ngô Diệc Phàm lại bùng nổ dữ dội?

Về mặt phim ảnh, Ngô Diệc Phàm cũng xây dựng cho mình một “đế chế” riêng. Từ khi lấn sang diễn xuất, anh toàn tham gia các tác phẩm màn ảnh rộng đình đám và đạt doanh thu phòng vé khủng. Điển hình như Láo pháo nhi (902 triệu nhân dân tệ - khoảng 3.200 tỉ đồng), Hóa ra anh vẫn ở đây (337 triệu nhân dân tệ - tương đương 1.200 tỉ đồng), Tây du ký: Mối tình ngoại truyện 2 (1,656 tỉ nhân dân tệ - gần 5.900 tỉ đồng)… nam ca sĩ kiêm diễn viên cũng là một trong những sao Hoa ngữ “Mỹ tiến” ấn tượng với Valerian and the City of a Thousand Planets và xXx: Return of Xander Cage.