Margot Robbie - Thiên thần nóng bỏng, tài năng của Hollywood

Những bộ phim gần đây nhất của mỹ nhân 31 tuổi không khuynh đảo phòng vé cũng được giới chuyên môn đánh giá cao. Từ Biệt đội cảm tử, Once Upon a time in Hollywood đến Bombshell, Birds of Prey... cô luôn gây ấn tượng bởi diễn xuất đa dạng và dám thử sức với những hình tượng mới mẻ

ẢNH: LIONSGATE, WARNER BROS.