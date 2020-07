Margot Robbie bị 'réo' tên trong vụ ngoại tình nhà Will Smith

Tuy nhiên, Margot Robbie - nữ diễn viên nổi danh qua vai Harley Quinn lại là cái tên bị liên lụy. Chỉ sau thời gian ngắn tập talkshow có sự tham gia của vợ chồng Will Smith lên sóng, Margot Robbie đã trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên các mạng xã hội với nghi vấn liệu cô và nam diễn viên Men in black có nảy sinh tình cảm trong quá trình đóng Biệt đội cảm tử năm 2016 hay không.

Cụ thể, một tài khoản Twitter đã chia sẻ lại đoạn video Margot Robbie là khách mời trong chương trình The Tonight Show with Jimmy Fallon từ tháng 12.2018. Nữ diễn viên lúc đó đồng ý tham gia trò chơi Pour it out, trong đó người tham gia trả lời câu hỏi khó nhằn, hóc búa về đời tư của mình từ MC Jimmy Fallon nếu không sẽ phải lựa chọn uống rượu.