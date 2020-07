Vợ Will Smith thú nhận đã ngoại tình với nam ca sĩ kém 21 tuổi

Ngày 1.7 vừa qua, nam ca sĩ trẻ August Alsina gây sốc khi tiết lộ anh đã có mối tình kéo dài nhiều năm với nữ diễn viên Jada Pinkett Smith, vợ của tài tử Will Smith . Sự việc đã khiến dư luận xôn xao suốt thời gian dài và mới đây trong talkshow Red Table Talk, ngôi sao Men in Black và bà xã mới có cơ hội ngồi cùng nhau để chia sẻ về những điều không hay đã xảy ra, sự thật về tin đồn Jada Pinkett ngoại tình với đàn em thua cô 21 tuổi với khán giả. Jada Pinkett cho biết họ trải qua một thời gian khó khăn và "gần như chia tay" sau khi August Alsina lên tiếng khẳng định rằng anh đã thẳng thắn nói chuyện với Will Smith về mối quan hệ bất chính này.