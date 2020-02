Phim riêng về 'nữ quái' Harley Quinn mở màn với doanh thu gây thất vọng

Sau 3 tuần “làm mưa làm gió” ở rạp Bắc Mỹ, Bad boys for life (tựa Việt: Những gã trai hư trọn đời) đã lui về vị trí á quân bởi sự xuất hiện của Birds of Prey. Tác phẩm hành động hài hước của “cặp bài trùng” Will Smith và Martin Lawrence đã bỏ túi thêm 12 triệu USD trong tuần qua, đẩy doanh số nội địa của phim lên mốc 166 triệu USD sau đúng 1 tháng phát hành. Trên mặt trận quốc tế, phim do bộ đôi đạo diễn Bilall Fallah và Adil El Arbi cầm trịch đã bổ sung 15,8 triệu USD, đẩy tổng doanh thu nước ngoài của Những gã trai hư trọn đời lên mốc 170 triệu USD. Sau 4 tuần phát hành, phần 3 của thương hiệu Bad boys đã thu về tổng cộng 336 triệu USD từ phòng vé toàn cầu

Ảnh: Sony