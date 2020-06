'Bom sex' Margot Robbie đóng chính 'Cướp biển vùng Caribe' bản mới

Ngày 26.6 (giờ địa phương), Hollywood Reporter bất ngờ thông báo "bom sex" Margot Robbie sẽ sắm vai trong dự án Cướp biển vùng Caribe bản mới nhất của Disney. Đây là tác phẩm được tạo cảm hứng từ loạt phim cùng tên trước đó của "Nhà chuột" gồm 5 phần ( hiện đang phát triển phần 6 ) ra mắt trong khoảng thời gian từ năm 2003 đến năm 2017, tờ này nhấn mạnh. Với dự án mới nhất có nữ đóng chính này, kịch bản phim do biên kịch Christina Hodson viết (người từng chấp bút phần kịch bản cho bom tấn Birds of prey cũng có Margot Robbie đóng).

Cướp biển vùng Caribe phiên bản có nữ là nhân vật chính không phải là phần ăn theo của thương hiệu cũ mà có nội dung hoàn toàn mới. Hollywood Reporter cho biết dự án đang trong giai đoạn tiền sản xuất và nội dung phim vẫn được giữ kín. Có nhiều đồn thổi xung quanh việc liệu tài tử Johnny Depp , người đóng chính xuyên suốt 5 phần phim cũ, có góp mặt trong phần phim mới này hay không thì phía truyền thông phương Tây vẫn chưa đưa ra thông báo cụ thể.

Craig Mazin là nhà biên kịch tài năng, người đứng sau loạt phim truyền hình ngắn Chernobyl của HBO Ảnh: Shutterstock

Theo tiết lộ từ New York Post, phần phim có nữ đóng chính lần này không liên quan gì đến dự án làm mới hoàn toàn (reboot) cả thương hiệu Cướp biển vùng Caribe được báo Mỹ tung tin hồi tháng 10.2019. Nội dung phần phim đó do biên kịch Craig Mazin, người từng viết kịch bản cho loạt phim truyền hình ngắn là Chernobyl của nhà đài HBO đảm nhận.

Loạt phim Pirates of the Caribbean là "con gà đẻ trứng vàng" cho hãng Disney khi tổng giá trị của 5 phần phim tính đến hiện tại đã vượt con số trên 4,5 tỉ USD và dự kiến sẽ tăng thêm nữa khi các phần phim ăn theo, phần tiếp theo được làm ra. Trái với số doanh thu phòng vé "khủng", chất lượng loạt phim ngày càng xuống dốc. Bằng chứng là phần thứ 5 của series phim là Pirates of the Caribbean: Dead men tell no tales đầu tư kinh phí trên 230 triệu USD nhưng số tiền thu về là trên 790 triệu USD, mặc dù là phim sinh lời khủng trong năm 2017 nhưng doanh thu lại xếp thứ 2 từ dưới đếm lên trong 5 phần phim. Phim nhận "gạch đá" từ giới phê bình khi bị chấm 30% trên Rotten Tomatoes.