‘Cướp biển vùng Caribbean 6’ rục rịch khởi động, Johnny Depp được ‘réo tên’ trở lại

Khi được hỏi rằng có muốn quay lại với thương hiệu tỉ đô này không, Lee Arenberg cho biết anh rất sẵn sàng trở lại loạt phim nếu có cơ hội. “Dĩ nhiên là tôi muốn quay lại chứ, nhưng họ đã làm 2 phần phim mà không có tôi rồi”, nghệ sĩ này bày tỏ. Anh cũng nói thêm: “Tôi rất yêu vai diễn đó, thực sự rất yêu nó nhưng việc trở lại không phụ thuộc vào quyết định của tôi”.

Dẫu chưa có quá nhiều thông tin về dự án mới, người hâm mộ đã “đứng ngồi không yên” bởi sau bao năm chờ đợi, Cướp biển vùng Caribbean lại viết tiếp hành trình ngoạn mục của mình. Đáng nói, nhiều fan trung thành của loạt phim đồng loạt “réo tên” Johnny Depp và bày tỏ mong muốn tài tử này sẽ có cơ hội đóng tiếp phần 6.

Từ đầu tháng 3 năm nay, truyền thông Hollywood đã râm ran tin Johnny Depp nhiều khả năng sẽ trở lại vai Jack Sparrow của loạt phim tỉ đô. Đáng nói, những diễn biến mới trong cuộc chiến pháp lý giữa Depp và kiều nữ Amber Heard đang tiến triển theo chiều hướng có lợi cho tài tử 57 tuổi và danh tiếng của anh cũng đang được cải thiện đáng kể. Thậm chí, giám đốc điều hành của Disney đã vướng “nghi án” thực hiện “vận động hành lang” cho sự trở lại của Johnny Depp. “Bước ngoại gần đây trong cuộc chiến pháp lý của Depp và sự ủng hộ hết sức từ công chúng dành cho anh ấy đã khiến các lãnh đạo của ‘nhà Chuột’ vận động hành lang cho sự trở lại của tài tử này”, We Got This Covered nhận định.