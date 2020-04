Johnny Depp: Gã ‘cướp biển’ ngạo nghễ sa sút sự nghiệp vì một bóng hồng

Gã trai lập dị hiếm có của màn ảnh Hollywood

Nổi danh với tư cách diễn viên nhưng Johnny Depp vốn dành niềm đam mê mãnh liệt cho âm nhạc từ khi còn là một thiếu niên. Thế nhưng, tình yêu cháy bỏng với âm nhạc không khiến sự nghiệp ca hát của Depp cất cánh. 20 tuổi, nam nghệ sĩ kết hôn với cô thợ trang điểm Lori Anne Allison rồi đổ vỡ chỉ sau 2 năm chung sống. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau, người vợ đầu tiên đã kịp làm điều đúng đắn nhất cho Johnny Depp: giới thiệu ông với Nicole Cage và rồi chính tài tử lừng danh này là người gợi mở cho Depp bước chân vào môn nghệ thuật thứ 7.

Từ một rocker mãi không nổi tiếng, Johnny Depp bắt đầu “chân ướt chân ráo” bước vào thế giới phim ảnh Ảnh: New Line Cinema

Tạm gác sự nghiệp cầm mic, ông bắt đầu với vai diễn khiêm tốn trong bộ phim kinh dị A Nightmare on Elm Street rồi ghi dấu ấn với Private Resort, Platoon. Năm 1987, sự nghiệp diễn xuất của ngôi sao gốc Kentucky mới bứt phá nhờ loạt phim đình đám 21 Jump Street. Thế nhưng, ngôi sao mới nổi không hài lòng với những gì mình đã thể hiện trên màn ảnh. Nam nghệ sĩ trẻ bắt đầu tìm kiếm những kịch bản gai góc, có chiều sâu và đòi hỏi kỹ năng diễn xuất cao hơn.

Nhờ vậy, khán giả đã thấy một Johnny Depp lập dị, gai góc và có chút nổi loạn trong Edward Scissorhands do Tim Burton đạo diễn. Sau màn kết hợp mở đầu quá ăn ý, giới mộ điệu và công chúng liên tục chứng kiến hàng loạt tác phẩm kỳ quái đầy mê hoặc được tạo ra bởi “cặp bài trùng” Tim Burton - Johnny Depp: từ Ed Wood, Sweeney Todd, Corpse Bride đến Sleepy Hollow, Charlie and the Chocolate Factory, Dark Shadows.

Suốt mấy chục năm qua, bộ đôi Tim Burton - Johnny Depp "chiêu đãi" khán giả bằng những tác phẩm chất chứa nỗi u ám, ảm đạm nhưng đẹp đẽ, hấp dẫn một cách kỳ quái khó tả Ảnh: Chụp màn hình

Những thước phim kỳ dị hiếm có hợp tác cùng Tim Burton góp phần định hình phong cách diễn xuất rất riêng của Johnny Depp nhưng vai thuyền trưởng Jack Sparrow trong loạt phim Cướp biển vùng Caribbean mới là bàn đạp giúp tài tử này chạm đến đỉnh cao danh vọng. Xuất hiện lần đầu trong phần phim Lời nguyền ngọc trai đen, Johnny Depp nhanh chóng ghi dấu ấn đậm nét trên màn ảnh rộng với một gã thuyền trưởng lôi thôi, đôi mắt thâm đen xì lúc nào cũng lờ đờ, dáng đi loạng choạng vì luôn say xỉn. Đằng sau vẻ ngoài chẳng chút bắt mắt là một Jack Sparrow đầy ngạo nghễ, kiêu hãnh và nghĩa khí.

Vai diễn Jack Sparrow dường như “đo ni đóng giày” cho ngôi sao sinh năm 1963 Ảnh: Disney

Lối diễn “xuất quỷ nhập thần” của Johnny Depp trong phim giúp ông nhận về hàng loạt lời khen từ giới mộ điệu lẫn công chúng quốc tế, đem về cho nam diễn viên một giải Quả cầu vàng và tấm vé tranh tượng vàng Oscar dành cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Nhờ giữ phong độ diễn xuất ổn định qua bốn phần phim tiếp theo, Depp trở thành linh hồn của thương hiệu Cướp biển vùng Caribbean mà đến nay, khó có tên tuổi nào thay thế được. Trong suốt sự nghiệp diễn xuất, Johnny Depp đã bỏ túi gia tài phim ảnh đồ sộ, 3 đề cử Oscar cùng vô vàn giải thưởng. Các bộ phim có sự góp mặt của ông bố hai con đã đem về khoản doanh số hơn 10 tỉ USD, đưa ông trở thành ngôi sao đắt giá thứ ba thế giới Ảnh: Shutterstock

Cuộc sống viên mãn sụp đổ vì cuộc hôn nhân sai lầm

Cùng với sự nghiệp diễn xuất thành công rực rỡ, đường tình của Johnny Depp được bao vây bởi mỹ nhân này đến bóng hồng khác. Rời cuộc hôn nhân với Lori Anne Allison, tài tử phim Finding Neverland hẹn hò rồi đính hôn với nữ diễn viên Sherilyn Fenn. Johnny Depp hết say sưa bên Winona Ryder lại mặn nồng cạnh Jennifer Grey, Tatjana Patitz rồi trải qua mối tình đầy đam mê với Kate Moss. Công chúng vẫn tin chắc rằng tài tử Edward Scissorhands sẽ mãi tận hưởng cuộc sống phong tình, tự do cho đến khi thấy ông gục dưới chân bông hồng Pháp Vanessa Paradis vào năm 1998.

Thời trai trẻ, tài tử phim Cướp biển vùng Caribbean là ngôi sao đào hoa bậc nhất Hollywood Ảnh: Getty

Vanessa Paradis trở thành bến đỗ bình yên khiến người đàn ông đào hoa như Johnny Depp sẵn lòng dành trọn tâm tư, tình cảm để vun đắp hạnh phúc. Dẫu không trói buộc nhau bằng hôn nhân, cả hai vẫn gắn bó cùng nhau như đôi vợ chồng thực thụ suốt 14 năm và vun đắp tổ ấm nhỏ với hai người con lần lượt chào đời năm 1999 và 2002. Bỏ qua tình trường lẫy lừng, Johnny Depp trở thành người chồng, người cha mẫu mực khiến bao người mơ ước. Depp từng nhấn mạnh rằng việc có con đã đem lại cho ông một lý do thực sự mạnh mẽ để đứng vững trong cuộc sống, công việc, trong tất cả mọi thứ.

Johnny Depp và Vanessa Paradis từng là cặp đôi đáng ngưỡng mộ của làng giải trí Ảnh: Getty

Tưởng chừng Johnny Depp mãi mãi thuộc về Vanessa Paradis thì Amber Heard bỗng nhiên xuất hiện và khiến trái tim của ông bố hai con lần nữa loạn nhịp. Tháng 6.2012, sao phim Fantastic Beasts chia tay Vanessa Paradis trong sự tiếc nuối của công chúng. Không lâu sau, ông bắt đầu sánh vai bên tình mới. Lúc này, kiều nữ sinh năm 1986 mới chỉ là ngôi sao ít tên tuổi trong khi Depp đã là tài tử hàng đầu Hollywood và sở hữu khối tài sản kếch xù.

Johnny Depp và Amber Heard gặp nhau trên phim trường The Rum Diary (2011). Theo nhiều nguồn tin, dù mỹ nhân phim Aquaman biết rõ Depp đã có vợ con song vẫn ra sức dụ dỗ đàn anh bởi danh tiếng và gia sản triệu đô Ảnh: Shutterstock

Dẫu nhận về nhiều lời đàm tiếu, chỉ trích và tin đồn bị tình trẻ “xỏ mũi”, tài tử triệu đô vẫn bỏ ngoài tai tất cả và kết hôn cùng kiều nữ kém 23 tuổi vào năm 2015. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân thứ 2 của ngôi sao 57 tuổi trải qua những ngày êm đềm chóng vánh rồi sớm kết thúc trong ồn ào sau 15 tháng chung sống. Tháng 5.2016, Amber Heard đệ đơn ly hôn, tố chồng cũ đánh đập tàn bạo. Từ vợ chồng đầu ấp tay gối, họ thi nhau đấu tố đối phương trước công chúng. Cuộc chiến ly hôn chỉ tạm thời lắng xuống khi Johnny Depp chịu chi 7 triệu USD cho vợ trẻ.

Khi Johnny Depp kiệt quệ dưới vực thẳm tuyệt vọng thì Amber Heard đang sống trong sự tung hô của dư luận và nhanh chóng say đắm bên người tình giàu có khác, tỉ phú Elon Musk Ảnh: Splash News

Những ồn ào từ cuộc ly hôn khiến hình tượng của Johnny Depp sứt mẻ nghiêm trọng. Từ một người chồng, người cha mẫu mực, tài tử bỗng chốc thành kẻ vũ phu, man rợ. Làn sóng chỉ trích ngôi sao sinh năm 1963 ngày một dâng cao khiến danh tiếng và sự nghiệp ông tạo dựng bấy lâu bắt đầu lung lay và chỉ chực chờ rơi xuống vực thẳm.

Cùng với vụ ly hôn tai tiếng, những rắc rối pháp lý khác cũng bủa vây lấy sao nam kỳ cựu khiến ông không đủ sức chống chọi. Năm 2017, nam diễn viên bị khán giả tẩy chay, yêu cầu ông rút khỏi dự án Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald. Một năm sau, đến lượt bộ phim City of Lies do Depp đóng chính phải hủy chiếu vì những bê bối của ông.

Johnny Depp gầy trơ xương đến không nhận ra khi chụp ảnh cùng fan vào mùa hè 2018 Ảnh: Instagram NV

Trước loạt sóng gió liên tiếp trong sự nghiệp, Johnny Depp chọn cách ngập ngụa trong rượu, ma túy. Những tháng ngày chè chén bê tha, khoảng thời gian sống chung với những nỗi muộn phiền, đau khổ biến tài tử phong độ, điển trai, nam tính thuở nào thành một gã nghiện rượu gầy gò, yếu đuối. Trong một chuyến lưu diễn với ban nhạc Hollywood Vampires mùa hè 2018, ông khiến fan bàng hoàng với khuôn mặt tiều tụy, hốc hác và thân hình gầy trơ xương. Nhìn vào dáng vẻ còm cõi của Johnny Depp, người hâm mộ cũng phần nào hiểu được nam diễn viên đã phải trải qua những tháng ngày khó khăn đến nhường nào.

Vụ ly hôn tai tiếng với Amber Heard khiến Depp lao đao sự nghiệp suốt nhiều năm Ảnh: Splash News

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Rolling Stone năm 2018, “cướp biển” lừng lẫy một thời đã chia sẻ về những tháng ngày tăm tối nhất đời mình. Ngôi sao 57 tuổi cho biết người ta đồn ông vung 30.000 USD (gần 700 triệu) mỗi tháng cho tiền rượu nhưng con số thực tế nhiều hơn thế.

“Tôi rót cho mình 1 ly vodka vào mỗi buổi sáng, bắt đầu đặt bút viết cho đến khi mắt nhòe đi vì nước mắt và tôi không thể thấy được những trang giấy nữa. Tôi luôn cố gắng tìm hiểu xem mình đã làm những gì để phải chịu những điều này. Tôi cố gắng tốt bụng với mọi người, giúp đỡ mọi người, luôn thành thật với mọi người... Sự thật luôn là điều quan trọng nhất với tôi. Ấy thế mà tất cả những điều tồi tệ này vẫn xảy ra”, nam diễn viên thổ lộ đầy cay đắng.

Nỗ lực lấy lại danh tiếng ở tuổi U.60

Johnny Depp của hiện tại đã mạnh mẽ, lý trí và già dặn hơn xưa Ảnh: Getty

Sau chuỗi ngày tăm tối nhất trong sự nghiệp, Johnny Depp bắt đầu vực dậy chính mình khỏi vũng lầy. Tháng 3.2019, ông đệ đơn kiện Amber Heard tội phỉ báng, bịa đặt và đòi bồi thường 50 triệu USD. Động thái này làm cuộc chiến pháp lý giữa hai bên lần nữa bùng lên dữ dội với những phát ngôn đấu tố nhau chẳng chút nể nang. Dần dà, lợi thế bắt đầu nghiêng về phía Johnny Depp khi cách đây ít lâu, một đoạn ghi âm cho thấy Amber Heard cũng là người chửi rủa, gây gổ và đánh đập chồng cũ. Trong một đoạn video độc quyền được Daily Mail đăng tải hồi giữa tháng 3.2020, kiều nữ 34 tuổi thừa nhận đánh đập Johnny Depp không thương tiếc.

Dù không còn bên nhau, Johnny Depp vẫn được tình cũ đứng về phía mình Ảnh: Getty

Thời gian gần đây, bạn diễn Penélope Cruz và tình cũ Winona Ryder, Vanessa Paradis cũng thay nhau lên tiếng bênh vực nam diễn viên. “Tôi đã biết Johnny Depp hơn 25 năm, chúng tôi là bạn đời suốt 14 năm, cùng nhau nuôi dạy 2 con. Suốt những năm đó, Johnny là một người chồng, người cha tốt bụng, chu đáo, ân cần và không bạo lực. Tôi có nghe về những cáo buộc mà Amber Heard nhắm đến Johnny trong 4 năm nay, đó không phải Johnny mà tôi đã biết. Từ kinh nghiệm cá nhân, tôi có thể nói rằng anh ấy không bao giờ bạo hành hay ngược đãi tôi”, Vanessa Paradis đề cập trong một văn bản gửi tòa án được People đăng tải cách đây ít ngày.

Ở tuổi gần 60 và trải qua những năm tháng vinh quang nhất sự nghiệp cũng như nếm đủ mùi vị cay đắng của thất bại, man trá và đau thương, Johnny Depp đang vươn mình trỗi dậy và bắt đầu lại hành trình mới Ảnh: Getty