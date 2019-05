'Cướp biển' Johnny Depp bị vợ cũ bạo hành?

Ngôi sao phim Cướp biển vùng Caribbean gây sốc khi đăng đàn buộc tội nữ diễn viên Amber Heard. Theo hồ sơ của vụ kiện phỉ báng mình, nam diễn viên cho biết chính vợ cũ của mình đã vu khống anh bạo hành cô. Vụ kiện đi đến đỉnh điểm khi nam tài tử yêu cầu bồi thường 50 triệu USD từ phía người bạn đời.

Chia sẻ với tờ People, tài tử người Mỹ cho biết: “Tôi đã phủ nhận gay gắt những cáo buộc từ phía Amber Heard ngay từ lần đầu tiên cô ấy đưa vụ việc ra tòa vào tháng 5.2016. Những vết bầm do bị đánh trên người cô ta là ngụy tạo, bởi các nhân chứng cho biết họ không thấy điểm gì bất thường khi mỗi ngày tiếp xúc với cô”. Ngoài ra, ngôi sao phim Charlie and the Chocolate Factory nhấn mạnh: “Tôi sẽ tiếp tục phản đối cáo buộc này trong suốt quãng đời còn lại”.