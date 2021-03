Giải Oscar không trực tuyến gây ra phản ứng dữ dội từ nghệ sĩ và khách mời

Tờ Variety và trang Deadline đưa tin hôm 24.3 (giờ Mỹ) rằng các nhà báo và một số giám đốc điều hành hãng phim đã phản ứng mạnh với Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ (AMPAS) - đơn vị tổ chức lễ trao giải Oscar - về các vấn đề hậu cần, chi phí và kiểm dịch do quyết định không cho các ứng viên Oscar tham gia buổi lễ từ xa. AMPAS hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về vụ việc.

Do đại dịch Covid-19, lễ trao giải Oscar nhằm tôn vinh những bộ phim và nghệ sĩ khắp thế giới sau nhiều lần trì hoãn đã xác định tổ chức vào ngày 25.4 tại Nhà ga Union ở Trung tâm thành phố Los Angeles và Nhà hát Dolby, Hollywood (Mỹ).

Vào tuần trước, ban tổ chức Oscar cho biết sẽ “không thực hiện lễ trao giải theo hình thức trực tuyến” và khuyến khích những người được đề cử tham dự trực tiếp. Ít nhất 9 ứng viên trong danh sách đề cử, bao gồm cả nữ đạo diễn phim Promising Young Woman - Emerald Fennell và ngôi sao Carey Mulligan không thể dự lễ trao giải. Emerald Fennell và Carey Mulligan hiện sống ở Anh. Trong khi nước Anh vào tuần tới dự kiến sẽ cấm du lịch quốc tế cho đến giữa tháng 5.

Lea Seydoux, Cynthia Erivo, Billie Eilish, Lily Aldridge và Renée Zellweger (từ trái sang) trên thảm đỏ lễ trao giải Oscar 2020 ẢNH: FORBES

Đại diện của 5 phim truyện tranh tài hạng mục Phim quốc tế xuất sắc gồm: Another Round (Đan Mạch), Em của thời niên thiếu (Hồng Kông-Trung Quốc), Collective (Romania), The Man Who Sold His Skin (Tunisia) và Quo Vadis, Aida? (Bosnia) đưa kiến nghị có thể gặp trở ngại để đến được Los Angeles, bang California (Mỹ) dự lễ trao giải. Du khách vào California dự kiến sẽ phải cách ly trong 10 ngày và tuân theo các yêu cầu kiểm dịch khác nhau.

Hơn 200 nghệ sĩ được đề cử sẽ phải làm việc với yêu cầu giãn cách hoặc hạn chế tiếp xúc với nhân viên hậu đài, kỹ thuật. Variety cho biết một cuộc họp vào tuần này để thảo luận về các vấn đề nêu trên giữa AMPAS, giám đốc điều hành các hãng phim và các nhà báo đã bị hủy bỏ.

Nhiều lễ trao giải khác về âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, truyền hình… trong những tháng gần đây đã thay thế các cuộc gặp gỡ trực tiếp thông thường tại các buổi dạ tiệc và trên sân khấu bằng hình thức trực tuyến hay ghi hình trước hoặc kết hợp những cuộc gặp gỡ trực tiếp nhỏ lẻ.

Ban tổ chức lễ trao giải Oscar đang đứng trước bài toán khó giải quyết: khán giả truyền hình theo dõi lễ trao giải đang sụt giảm. Điều đó cũng xảy ra với lễ trao giải Quả cầu vàng và Grammy khi số lượng khán giả xem truyền hình ít kỷ lục so với nhiều thập kỷ trước. Chính vì vậy AMPAS vẫn muốn tổ chức một lễ trao giải Oscar như hằng năm tức là có sự kiện thảm đỏ, có sân khấu, có công chúng tham gia để kéo khán giả ngồi lâu trước màn ảnh nhỏ nhưng tất cả điều này đi ngược lại với yêu cầu giãn cách xã hội do dịch Covid-19.