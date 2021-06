Châu Tinh Trì nỗ lực thoát phá sản

Video thông báo của Châu Tinh Trì được phát trong hội nghị thường niên của Tencent Video tổ chức tại Thượng Hải (Trung Quốc) để thông báo về chuỗi chương trình mới của công ty. Thông qua sự hợp tác với Tencent, ngôi sao Vua hài kịch sẽ sản xuất một số bộ phim phát trực tuyến. Tuy nhiên, hiện thông tin về các dự án, ngày phát hành dự kiến vẫn chưa được tiết lộ. Trong video mới, danh hài 58 tuổi cho biết ông rất mong đợi sự hợp tác này và hi vọng bản thân có thể mang đến cho công chúng nhiều tác phẩm hấp dẫn hơn.

Truyền thông Trung Quốc cho rằng hướng đi này của Tinh Gia phần nào nhằm cứu vãn tình thế khó khăn thời gian qua, khi những bộ phim của ông không còn là "bom tấn" phòng vé và bản thân nam diễn viên phải đối mặt với nhiều cuộc chiến pháp lý khác nhau.

Mới đây, Châu Tinh Trì bị công ty sản xuất Shanghai New Culture Media đệ đơn kiện vi phạm hợp đồng. Theo trang Apple Daily của Hồng Kông, sao phim Đội bóng Thiếu Lâm đã không thực hiện đúng cam kết của mình với công ty kể trên. Trong thỏa thuận hai bên ký kết vào năm 2017, nam diễn viên phải kiếm được lợi nhuận ít nhất 1,04 tỉ nhân dân tệ trong ba năm. Tuy nhiên, các bộ phim của ngôi sao quyền lực này như Tây du ký: Mối tình ngoại truyện 2 (2017) và Tân vua hài kịch (2019) đều không đem về khoản doanh thu phòng vé như kỳ vọng. Theo báo cáo của Faren Magazine, Shanghai New Culture Media đang kiện Tinh Gia đòi 840 triệu nhân dân tệ vì vi phạm hợp đồng và hai bên đã đồng ý phân xử ở Hồng Kông. Nếu thua kiện, "vua hài" có nguy cơ phá sản.

Một số báo cáo từ truyền thông xứ Cảng thơm năm 2020 cho thấy Châu Tinh Trì đang gặp khó khăn lớn về mặt tài chính . Theo thông tin báo chí có được từ cơ quan đăng ký đất đai Hồng Kông, nam diễn viên phim Thực thần đã thế chấp biệt thự 530 mét vuông ở khu The Peak cho ngân hàng đa quốc gia của Mỹ là JPMorgan Chase. Tuy nhiên, tháng 10 năm ngoái, danh hài quyền lực này đã thông qua luật sư tuyên bố rằng những thông tin nói rằng ông vướng các khoản nợ khổng lồ vì làm ăn thất bại là không đúng sự thật.

So với thời đỉnh cao khi "làm mưa làm gió" tại phòng vé với Vua hài kịch, Đội bóng Thiếu Lâm, Tuyệt đỉnh Kungfu… các bộ phim gần đây do Châu Tinh Trì sản xuất đều thua thảm hại ngoài rạp. Bộ phim gần đây nhất gây được tiếng vang lớn là Mỹ nhân ngư (2016). Đại dịch Covid-19 đã cản trở nhiều kế hoạch làm phim của Châu Tinh Trì. Phần tiếp theo của Mỹ nhân ngư đến nay vẫn chưa được phát hành dù đã quay từ năm 2018. SCMP cho rằng việc Châu Tinh Trì có thể xoay chuyển được vận may của mình hay không phụ thuộc vào sự đón nhận của khán giả Trung Quốc dành cho những bộ phim sắp tới của ông.