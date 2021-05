‘Bom sex’ Salma Hayek suýt chết vì mắc Covid-19

Trong cuộc phỏng vấn qua Zoom với tờ Variety, Salma Hayek tâm sự cô đã chiến đấu với virus SARS-CoV-2 từ những ngày đầu của đại dịch và suýt chết vì Covid-19 . Nữ diễn viên nói bác sĩ riêng của cô đã cầu xin người đẹp đến ngay bệnh viện vì bệnh tình trở nên quá tồi tệ. Tuy nhiên, sao phim From Dusk till Dawn một mực từ chối: “Tôi nói: Không, cảm ơn. Tôi thà chết ở nhà”. Minh tinh 6X đã trải qua khoảng 7 tuần cách ly trong một căn phòng ở nhà riêng, cô được điều trị tích cực, thở oxy suốt giai đoạn nguy kịch và dần phục hồi. Tuy nhiên, mỹ nhân nóng bỏng này cho biết thời điểm quay về từ cửa tử, cô vẫn chưa lấy lại năng lượng mà bản thân từng có. Năm qua, bà mẹ một con dành nhiều thời gian để hồi phục sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Salma Hayek đã trở lại làm việc vào tháng 4 vừa qua để quay phim mới House of Gucci đóng cùng Lady Gaga và Adam Driver. Minh tinh 55 tuổi cho biết dự án không tốn quá nhiều thời gian và là công việc hoàn hảo để cô có thể quay lại diễn xuất. Tháng tới, sao nữ kỳ cựu sẽ trở lại màn ảnh rộng với him hài hành động Hitman's Wife's Bodyguard cùng Ryan Reynolds và Samuel L.Jackson . Tác phẩm vốn hoàn thành từ năm 2019, ấn định ra rạp hồi năm ngoái nhưng phải trì hoãn để tháng 6.2021 vì dịch Covid-19. Nữ diễn viên cũng góp mặt trong bom tấn Marvel Eternals dự kiến phát hành vào cuối năm nay.

Salma Hayek sinh năm 1966, cô là nữ diễn viên nổi tiếng Mexico trước khi chuyển đến Hollywood vào đầu thập niên 1990 rồi trở nên nổi tiếng khắp thế giới . Minh tinh nóng bỏng được biết đến với các bộ phim: Desperado (Kẻ liều mạng), From Dusk till Dawn (Từ hoàng hôn tới hừng đông), Wild Wild West (Miền Tây hoang dã), Dogma, Grown Ups, Tale of Tales (Huyền thoại cổ tích), Like a boss… Salma Hayek còn được biết đến là một biểu tượng sex của làng giải trí nhờ sở hữu vẻ đẹp khỏe khoắn, nóng bỏng. Mỹ nhân 6X kết hôn với tỉ phú hàng hiệu François-Henri Pinault năm 2009 và có một con gái. Sau khi lập gia đình, nữ diễn viên vẫn tích cực theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.