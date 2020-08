Phản ứng bất ngờ của tình cũ khi Hương Giang lên sóng truyền hình tìm bạn trai

Về phía Hương Giang, người đẹp thừa nhận ở thời điểm hiện tại, cô không phải người có tất cả vì thiếu tình yêu thương của một người đàn ông. Cô cần cảm xúc để giúp cuộc sống có ý nghĩa hơn. Nhận được sự ủng hộ của mọi người, mỹ nhân chuyển giới quyết định trở lại ngồi ghế nữ chính Người ấy là ai. Đồng thời, nữ chính tiết lộ lý do thứ hai khiến cô quay trở lại vị trí này là vì muốn có người yêu thật. Giọng ca Anh đang ở đâu đấy anh chia sẻ: “Đến một thời điểm, mình thấy không cần phải đóng vai một người độc thân, một mỹ nữ lạnh lùng, mạnh mẽ nữa. Em không muốn mạnh mẽ, em muốn có người yêu”.

Thậm chí, khi được Trấn Thành hỏi bao lâu rồi chưa yêu, Hương Giang bất ngờ tiết lộ: “Thật sự mọi người cũng biết trên truyền thông em chỉ công khai một người yêu duy nhất thôi, nhưng cũng là 4 - 5 năm rồi. Tất nhiên em không phải là người độc thân 4 - 5 năm trời, tuy nhiên từ đó đến nay thì chưa có mối quan hệ nào nghiêm túc cả, nhưng tìm hiểu thì cũng có. Khoảng một năm trở lại đây, em có tìm hiểu 1 người, cách đây 3 tháng thì chuyện đó cũng dừng lại. Bạn đó là một người trẻ tuổi, dễ thương và không liên quan gì đến showbiz cả”.

Hương Giang tiết lộ cả hai gặp nhau qua một lần cô mua đất của người đó, sau đó dần dần quen nhau khiến cả trường quay bật cười. “Bạn ấy là người rất tốt, biết là em cô đơn nên cũng giới thiệu cho em rất nhiều bạn bè, hỗ trợ cho em rất nhiều trong công việc, rất quan tâm em”, nữ ca sĩ chia sẻ thêm về mối tình khá kín tiếng. Tuy nhiên, dần dần cô cảm thấy khó có thể tiến tới một mối quan hệ chính thức bởi có quá nhiều rào cản dành cho cả hai.

Sự xuất hiện của Hương Giang trên ghế nữ chính Người ấy là ai khiến người hâm mộ không khỏi thích thú. Trên Instagram, Hoa hậu Chuyển giới quốc tế 2018 cũng gây bất ngờ khi hé lộ phản ứng của bạn trai cũ là Criss Lai khi cô quyết định tìm người yêu trên sóng truyền hình. Cụ thể, nam doanh nhân bất ngờ gửi một bức ảnh cho cô và tự nhận mình là một ứng viên tại Người ấy là ai với lời nhắn rằng: "Nhớ trao hoa cho anh, em nhé". Trước phản ứng thú vị của bạn trai cũ, Hương Giang mong người cũ chúc may mắn cho mình. Sau đó, Criss Lai nói: "Chúc may mắn lần 3 nha" khiến mỹ nhân chuyển giới lên tiếng “bắt lỗi": "Ủa người ta ngồi lần 2 mà chúc may mắn lần 3? Tính trù dập tôi?".